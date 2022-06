Byznys mixéru se účastnily podnikatelské špičky jako je Tomáš Havryluk, který už jako student stál u zrodu informačního systému společnosti Alza. Dnes je karlovarský rodák místopředsedou představenstva a má zodpovědnost za všechny strategické projekty společnosti. "Studia jsem se vždy snažil propojovat s praxí. To znamená, aby to, co studuji, dávalo smysl a věděl jsem, kde se to dá aplikovat,” říká Tomáš Havryluk.