„Tématem je 210 let od slavné návštěvy zakladatele lázní císaře Františka I. a jeho dcery Marie Luisy v roce 1812. Tehdy to byla lázeňská kolonie Františkovy Lázně města Chebu,“ sděluje ředitel Divadla Boženy Němcové Arnošt Němec.

Plány z minulých let se podle ředitelových slov konečně naplní „Vzhledem k tomu, že zahájení sezóny bylo v posledních letech hodně osekané kvůli covidu, vracíme se k velkému formátu zahájení. Už v půl osmé ráno začne takzvané buzení města. Jedná se o tradiční průvod Městského dechového orchestru města Cheb společně s mažoretkami Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha Cheb,“ pokračuje s tím, že následovat bude, jak už je zvykem, slavnostní mše v kostele Povýšení svatého Kříže. „Ovšem v době slavnostní mše se otevře na Národní třídě městský trh, kde bude všehochuť různých stánků, tak jak tomu bylo vždy v minulosti, čili řekněme, že lidé zažijí bohatý jarmark,“ říká Arnošt Němec.

V deset hodin se u infocentra chastá dětské dopoledne, kde jsou připravená různá vystoupení. „Naši nejmladší si budou moci zaskotačit na vymazlených atrakcích, ale máme připravené i soutěže společně s divadlem, takže se rozhodně děti nebudou nudit,“ usmívá se.

V 11 hodin vyrazí průvod od kostela směrem k Hudebnímu altánu u Františkova pramene. „Tady proběhne slavnostní zahájení, kde nadále budeme svědky svěcení jak Františkova pramene, tak i Glauberových pramenů. A potom po celém oficiálním začátku se přeneseme do roku 1812, kdy uvítáme císaře Františka I. a jeho dceru Marii Luisu s vojenskou družinou. Návštěvníci možná uvidí i svatební průvod, ale hlavně se dozvíme, co přinesla ona návštěva Františka ve Františkových Lázních, a to je velké překvapení,“ popisuje.

Po slavnostním a historickém zahájení bude následovat klasický odpolední program. „V půl třetí odpoledne začíná volná zábava, zahraje Adéla Zejfartová a SUNNY SWING ORCHESTRA, což jsou prvorepublikové šlágry i světové swingové evergreeny. V patnáct hodin se můžou návštěvníci těšit na Picnic na Bad Sodenské promenádě s přáteli z družebního města Bad Soden s hudbou a ochutnávkou lokálních výrobků. V sedmnáct hodin uslyšíme koncert kapely THE 6 FIREBALLS. Jedná se o rock´n roll padesátých let, ale tím nekončíme, protože program je opravdu pestrý. V devatenáct hodin přivítáme novou, vycházející folkrockovou kapelu Zavěšený kafe a velkou zajímavostí je, že tato kapela pokřtí právě u nás své debutové album. Třešinkou na dortu bude skupina Čechomor, a to od devíti hodin večer," popisuje.

O pestrý program se postarají i Lázně Františkovy Lázně, kde bude druhá stage před hotelem Pavlík. Připravuji celodenní program s hudbou, vínem a občerstvením. K poslechu bude hrát například cimbálovka a mezi veřejnosti oblíbený Jan Smigmator.