Teprve dva roky pečuje o malou zahrádku v Zahradní ulici Karlovaračka Zuzana Nedvědová. I když její úsilí bylo mnohdy marné, protože její práci ničili zloději a vandalové, nakonec nepřišlo vniveč. Její zahrádka byla vybrána jako ta nejlepší v Karlových Varech v rámci prvního ročníku soutěže, kterou letos organizovala Správa lázeňských parků. V domě, v němž bydlí, sídlí evangelická církev. V nové zálibě Karlovaračce tak pomohla přímo žena faráře Miriam Zikmundová.

"Byla to souhra několika okolností. Začínal první lockdown kvůli koronaviru a před naším domem se udělaly nějaké výkopové práce, kvůli nimž okolí domu nebylo příliš pěkné, všechno bylo rozkopané. A tak jsem se pustila do zvelebování malého kousku zeleně, co tu ve městě máme. Zprvu jsem do toho nechtěla příliš investovat. Paní, které patří k církvi, mi ze začátku radily, co a jak, včetně manželky pana faráře," vypráví Karlovaračka.

Postupem doby začala ovšem nakupovat květiny a keře ve velkém, a z malé zahrádky, kolem které procházejí i turisté, se stal velký koníček. "Když ale byla zahrádka nejhezčí, začaly se najednou ztrácet květiny. Bylo jasné, že je někdo vyryl lopatkou. Tak se například ztratil už poměrně vzrostlý keř růží, později přišly na řadu truhlíky v oknech se vzrostlými muškáty," líčí Zuzana Nedvědová.

Jenomže tím ničení jejich práce neskončilo. Jednou ráno našla zahrádku pošlapanou, polámanou včetně ne příliš levných azalek. "Mám za to, že to udělal asi někdo, kdo chtěl uškodit církvi a že chtěl, aby lidé, co sem chodí, viděli tu spoušť. V tom momentu mi ale došla trpělivost a zavolala jsem policii. Od té doby máme naštěstí klid," svěřuje se začínající zahradnice. Ve svém koníčku chce rozhodně pokračovat. "Je příjemné vidět, že naše zahrádka se líbí lidem, kteří jdou kolem, zastavují se u nás a obdivují ji," dodává s tím, že vítězství v první ročníku soutěžilo ji samozřejmě velmi potěšilo a bylo vzpruhou za mnohdy zmařenou práci a za poničené květiny.

Podle mluvčího radnice Jana Kopála je město takové, jaké si ho udělají občané, jak se o něj starají a pečují. "Do soutěže o nejkrásnější zahrádku kolem obytných domů, panelových domů nejen na sídlištích, ale i v ostatních ulicích se přihlásilo dvacet uchazečů. První ročník vyhrála zahrádka v centru města, o kterou v ulici Zahradní před domem číslo 33 pečují Zuzana Nedvědová a Miriam Zikmundová. Jejich příběh je dojemný tím, že ačkoliv jsou v centru města, zahrádku často devastovali vandalové, někdy jim zase někdo vysazené rostliny ukradl i s kořeny, pokaždé ale zahrádku opět obnovily," říká mluvčí Kopál.

Na druhém místě se umístilo hned několik lidí z Jižní ulice v Tuhnicích. "Konkrétně jde o předzahrádku před obytnými domy 1 až 5, o níž se stará hned několik místních obyvatel ze všech tří vchodů v ulici. Třetí skončila zahrádka před domem na křižovatce ulic Studentská a Svatošská v Doubí, kterou už dva roky šlechtí paní Thi Thu Nguyen. Místní podnikatelka nehledí jen na vlastní byznys, ale snaží se zkrášlovat prostředí, které sdílí spolu se svými sousedy," upřesňuje mluvčí magistrátu.

Výherci obdrželi od Správy lázeňských parků vouchery na sazenice v hodnotách 1500, 1000 a 500 korun a k tomu jako pozornost i dárkové a upomínkové předměty. Soutěž by měla pokračovat opět v příštím roce.