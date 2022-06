Zájem o svatby je v Sokolově po pandemii veliký

Svatbu museli odložit a mezitím se jim narodily dvě děti. Chtěli se vzít, ale pandemie koronaviru jim to neumožnila. Nebo alespoň ne v takové míře, v jaké by si tento životní krok svatebčané přáli. A letos to chtějí konečně napravit. I to je jeden z příběhu dvou svatebčanů ze Sokolova. Republikový trend v nárůstu počtu svatebních obřadů evidují i zde. Zájem je zhruba dvojnásobný. Svatebčané tak reagují na uvolněné podmínky, které jim prakticky v minulých dvou letech neumožňovaly pořádat svatbu, jakou by si představovali.

Sokolovský zámek a jeho obřadní síň využila v minulosti řada svatebčanů. | Foto: Deník/Roman Cichocki

"Mohu potvrdit, že o svatby je nyní v Sokolově velký zájem. Je to logické, lidé je mohou prožít opět naplno. Svateb je nyní hodně, ale pokud chce někdo obřad mimo řádný termín, budeme se snažit mu vyjít vstříc," říká místostarosta Sokolova Ladislav Sedláček, který podle svého odhadu za svou kariéru na radnici či v zastupitelstvu oddal přes tisíc párů. "Každého z nich jsem varoval, do čeho jde," říká v nadsázce a zároveň dodává, že podobných událostí není nikdy dost. Pumpy na hranicích snížily razantně ceny. Reagují tak na německé obrovské slevy Mezi oficiální místa patří klasiky jako obřadní síň v sokolovském zámku nebo tamní klášter. Málokdo ví, že dalším místem je například relaxační zahrada v parku vedle sokolovské radnice, které vévodí molo nad rybníkem. „Jezdíme ve správním obvodu Sokolov oddávat i mimo úřední místnost. Naši úředníci jsou také schopni zajistit hudbu. Pokud chtějí svatebčané obřad mimo úřední místnost, musejí počítat se správním poplatkem. Jako příklad mohu uvést svatbu na zahradě, kde si svatebčané přáli mít i obřad. Když bude mít oddávající úředník vůli, může se obřad konat ve správním obvodu Sokolova kdekoliv, třeba na rozhledně," dodal Sedláček. Zdarma pak vyjde úřední obřad v oficiálním termínu v obřadní síni na zámku v Sokolově, platí se tam pouze poplatek Ochrannému svazu autorskému za puštěnou hudbu.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu