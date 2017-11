Zájemci se v knihovně dozvědí, jak jsou na tom se svým zdravím

Cheb - Dozvědět se něco o své svalovině, útrobním či celkovém tuku nebo třeba metabolickém věku budou moct lidé v úterý 21. listopadu v chebské městské knihovně.

Dorazí Veronika Landrgottová z Centra optimalizace váhy, a to v rámci preventivní akce upozorňující na kardiovaskulární onemocnění, které je nejčastější příčinou úmrtí v ČR. Změřit se bioimpedančními přístroji mohou zájemci od 10 do 12 a od 14 do 16 hodin v prvním patře hlavní budovy. Díky tomu tak získají preventivní pohled na své zdraví i návrh, jak získat energii, nastartovat metabolismus a stárnout pomaleji. To vše během 10 minut a zcela zdarma.