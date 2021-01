Organizuje ji Česká společnost ornitologická (ČSO) a cílem je každoroční sčítání ptáků nejen na krmítkách. Program nazvaný Ptačí hodinka je určený všem zájemcům o přírodu a ptačí dění v jejich okolí.

„Líbí se mi, že i když jde o vědecký výzkum, zúčastnit se ho může úplně každý. Krmítko máme na chalupě už léta a letos jsem se zapojila do sčítání,“ říká Anna Královecká z Karlových Varů.

V Karlovarském kraji se do nedělního poledne zapojilo do unikátního výzkumu téměř deset tisíc účastníků. Do té doby provedli přes sedm tisíc sčítání a výsledky ukazovaly zhruba 235 tisíc opeřenců.

Stejně jako při loňském sčítání se na krmítkách objevovala nejčastěji sýkora koňadra, kterých v kraji zaznamenali lidé 45 tisíc.

Následovali vrabec polní a vrabec domácí. A jelikož hodinka strávená sčítáním nemusela být pouze u krmítka, ve statistice se objevilo i několik dravců nebo také volavka.

Podobně sčítají ptáky v USA, Velké Británii, Irsku, Nizozemsku, Rakousku, Německu a v mnoha dalších zemích.