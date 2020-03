Nastala situace, kterou nepamatuje snad nikdo. Stát vyhlásil nouzový stav a stále zpřísňuje bezpečnostní opatření. Ač se to v minulých týdnech nezdálo, situace kolem koronaviru nabrala i v České republice obludných rozměrů. Člověk se bojí otevřít lednici, aby z ní nevykoukl virus.

Lidé diskutují o tom, proč to došlo tak daleko. Proti sobě se postavily zodpovědnost a sobectví. Učitelka z menší obce na Chebsku odjela do Itálie v době, kdy nikdo netušil, co v této zemi za pár dní vypukne. Poté, co se objevili první nakažení, vrátila se domů, zavolala zřizovateli,vzala si čtrnáctidenní dovolenou a z bytu nevystrčila nos. Palec nahoru.

Jiní ale na lyžovačku odjeli i přes výskyt viru a poté, co stát vyhlásil povinnou karanténu, vrátili se o den dřív, aby do ní nemuseli. Typická česká povaha, očůrej, co můžeš. Většina Čechů i takto tvrdá nařízení chápe. Najdou se ale i tací, kteří kritizují přijatá velmi přísná opatření a láteří. V tomto případě ale není stát tím, který by si zasloužil hartusení. Jeho postup je jen následkem chování lidí. Příčina je někde jinde. Na frak dostaly základní lidské hodnoty, které se většina rodičů snaží vštěpovat svým dětem od útlého dětství – odpovědnost a nesobeckost.

Jana Bežáková, redaktorka, Chebský deník