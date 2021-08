Po celou dobu ale pilně pracovali na inscenacích nebo pomáhali seniorům. Podrobnosti sdělila herečka a PR manažerka divadla Eliška Huber Malíková.

Kdy a na co se můžeme těšit po divadelních prázdninách?

Vzhledem k tomu, že během covidové pandemie se nemohlo hrát, tak jsme se rozhodli letos za prvé prodloužit minulou sezónu, takže jsme hráli až do poloviny července, ale za další si zkrátit divadelní prázdniny a začít hrát už na konci srpna. Začínáme 21. srpna velkým muzikálem Chyť mě, jestli na to máš. Ten budeme uvádět i o den později 22. srpna a poté i několik dalších inscenací.

Herečka a PR manažerka divadla Eliška Huber Malíková.Zdroj: Archiv divadlaCo dalšího Západočeské divadlo v Chebu chystá?

Pokud bude hezky, budeme hrát v rokli u divadla, pokud bude ale pršet, budeme hrát v interiéru v divadle. Nová nařízení jsou taková, že můžeme mít na sto procent obsazeno, což je dobrá zpráva, ovšem dodržujeme veškerá hygienická opatření. 4. září chystáme velké oslavy, a to šedesátiletého výročí vzniku divadla. Přijedou tvůrci, kteří chebským divadlem prošli, i herci, kteří tu třeba jen hostovali, jako například Petr Kostka s Carmen Majerovou. 20. listopadu proběhne další ročník Roztančeného divadla. To znamená, že naši herci a herečky budou tančit s profesionálními tanečníky. Je to v podstatě divadelní obdoba Star Dance. Nějakou dobu budou trénovat určité tance, poté proběhne gala večer, kde se ve všech tancích představí. Vítěze vybere odborná porota, ale hlasovat můžou i diváci.

Takovou tradicí chebského divadla je specifický název pro každou divadelní sezónu. Jak je to letos?

Jelikož dramaturgie Západočeského divadla v Chebu pojmenovává každou sezónu nějak a vloni poměrně neprozřetelně ji pojmenovala Sezóna sousedů a spolubydlících, tak to tak vlastně dopadlo. Lámali jsme si hlavu, jak se bude jmenovat tato sezóna a vyhrál název Sezóna nového začátku, takže můžeme všichni doufat, že to opravdu bude nový začátek.

Jak je to teď s předplatným?

Předplatné na všechny tituly z minulé sezóny je stále v prodeji, a to až do konce září. Během listopadu nabídneme nové předplatné, které si lidé budou moci koupit třeba i jako vánoční dárek. Vstupné v rámci předplatného vyjde vždy levněji, než kdyby si je divák kupoval zvlášť. Lidem mimo Cheb jsme schopni po dohodě zajistit i dopravu.

Co jste dělali během covidové uzávěry divadel?

I během covidu jsme zkoušeli. Z šesti titulů, které jsme nemohli uvést, jsme tři uvedli hned, jak to bylo možné. Bylo to Společenstvo vlastníků, Tartuffe a Hra, která se zvrtla. Tři tituly přesouváme hned na začátek sezóny. Jsou to Sylvie, Můj romantický příběh a Babička drsňačka, což je cílené na veškeré osazenstvo dvanáct plus. V Opavě, kde se inscenace také uvádí, na ni s oblibou chodí i senioři.

Jakými dalšími aktivitami jste se zabývali?

Byli jsme aktivní nejen na sociálních sítích, ale rozváželi jsme i balíčky pro seniory, zřídili jsme linku Pomáháme v Chebu. Na ni volali senioři, když potřebovali odvézt k doktorovi, když potřebovali dovézt léky nebo i vyvenčit psa, nebo také uklidit, a s někým si třeba popovídat. Zjišťovali jsme také novinky na internetu. Byli jsme takoví Google pro seniory. Byli nadšení a tyto služby jsme provozovali až do té chvíle, než jsme začali v červnu znovu hrát. Dále jsme natáčeli Lexikon divadla, který je ke shlédnutí na YouTube, poté jsme také natočili pro střední školy Poetický tahák, což je zajímavé, protože je to první videoučebnice poezie, která studentům poezii představuje jednoduchou a přitom online formou. Je to primárně pro středoškoláky, kterým tenhle projekt pomáhá připravit se k maturitě.

Těšíte se na nadcházející sezónu?

Moc se těšíme, až budeme zase moci hrát, protože jsme samozřejmě celou dobu zkoušeli a každou inscenaci jsme pravidelně oprašovali. Potom jsme tam stáli na forbíně bez lidí a bylo to hrozně smutné a už když v červnu nějací lidé přišli, tak to bylo úplně úžasné. Je to jiný pocit, takový, který nám chyběl.