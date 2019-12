Do nejzápadnějšího českého divadla se vrátil po roce od uvedení úspěšného valmontovského dramatu Nebezpečné vztahy.

Devětačtyřicetiletý Thiéry je známý především jako autor inteligentních komedií, Ramses II. se však ze souboru jeho her poněkud vymyká. Komediální prvky jsou v ní lehce potlačeny na úkor stupňujícího se napětí. I proto nese chebská inscenace podtitul “thriller, u kterého se budete bát i smát“.

„Divák se ocitá ve francouzském venkovském domě, kam přijíždějí mladí manželé navštívit rodiče. Záhy se rozehrává napínavá partie, při níž není zcela jasné, kdo na koho co hraje, zda jsou všichni duševně zdrávi, jestli jsou vůbec někteří zúčastnění naživu a zda někdo ještě nepřijde o život. A na to vše shlíží replika masky tisíce let pohřbeného faraóna,“ přiblížila dramaturgyně Západočeského divadla v Chebu Martina Pokorná.

Ramses II. je velkou hereckou příležitostí pro zkušeného Pavla Marka, jeho ženu hraje Radmila Urbanová. Jejich zetě představuje Vuk Čelebić a dceru Vladimíra Vítová. Režisér Doležal nad textem stejně jako v případě Nebezpečných vztahů spolupracoval s dramaturgyní Martinou Pokornou a ke spolupráci znovu přizval scénografku Agnieszku Oldak-Pátou. Ta byla v předešlé inscenaci autorkou kostýmů. V případě Ramsese II. se výtvarnice musela vypořádat mimo jiné s náročným požadavkem autora na zařízení pro zdvihání invalidního vozíku přímo na scéně. Inscenace se bude hrát v komorním prostředí studia d. Nejbližší představení se bude konat v úterý 17., pátek 20. a pondělí 30. prosince. Začátek je vždy od 19 hodin.