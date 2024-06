V historickém centru Chebu můžete nově navštívit unikátní muzeum. V bývalé pivnici U Kata v Židovské ulici je od minulého pátku otevřené Muzeum numismatiky. Za projektem stojí dva nadšení sběratelé, Martin Kovač, současný ředitel muzea, a Stanislav Karas, majitel. "Sbírali jsme a sbírali a řekli jsme si, že otevřeme muzeum," říká Kovač.

Zapálení sběratelé z Chebu otevřeli unikátní numismatické centrum | Foto: Deník/VLP Externista

V památkově chráněném objektu najdete širokou expozici, která čítá stovky originálních mincí a nabízí nahlédnutí do bohaté historie české měny. "Máme kompletní sbírku české měny, počínaje grošovinou z období Václava II. až po první tolar vyražený v roce 1519 v Jáchymově, vlastně předchůdce dnešního dolaru," uvedl Martin Kovač. Návštěvníci si mohou prohlédnout mince všech panovníků, kteří vládli během grošového období, a to až po slavné Šliky, kteří razili tolary nejen v Jáchymově, ale také v Chodové Plané.

Muzeum se pyšní také kompletní sbírkou mincí Leopolda I. a jedinečnou možností vyrazit si vlastní groš středověkou metodou pomocí kladiva a palcátu. "Chceme, aby návštěvníci nejen viděli historii, ale také ji zažili," vysvětluje Kovač.

V muzeu chtějí dále nabízet poradenství, výkup a prodej mincí. Plánují se také různé semináře a přednášky. "V létě k nám přijede poslední žijící česká hraběnka Margareta Šliková, která bude přednášet o historii mincovnictví a své rodině," prozrazuje dále Kovač. Datum tohoto setkání bude upřesněno během července.

Historické prostory

Muzeum se nachází v bývalé hospodě U Kata, kterou majitelé zcela předělali. "Vevnitř to bylo celé červené, ale předělali jsme to, aby to lépe odpovídalo našemu záměru," dodává Kovač. V budoucnu plánují také otevřít aukční sál ve vedlejším objektu, kde by návštěvníci mohli nakupovat a prodávat mince.

Muzeum numismatiky v Chebu je otevřené denně od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.