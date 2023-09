Zaplavený most v přehradě Jesenice lze nyní přejít suchou nohou, podívejte se

/OBRAZEM/ Betonový obloukový most, který původně spojoval části obce Všeboř, která se rozkládala na obou březích řeky Odravy, se po vzniku vodního díla v roce 1961 ocitl částečně pod hladinou. Pod vodou zmizela mostovka, oba jeho konce i cesta, která přes most spojovala obě části vesnice. Zaplaveno zůstalo i několik stavení a mlýn. Nad vodou se vypínal akorát mostní oblouk, který ukazoval, kde se most vedoucí z vody do vody nachází.

Zaplavený most v přehradě Jesenice lze nyní přejít suchou nohou | Video: Václav Littera