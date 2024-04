V Mariánských Lázních slavnostně v pátek dopoledne odhalili dílo světoznámého sochaře Tonyho Cragga s názvem Over the Earth (Nad Zemí). Městu ji zapůjčil pokerový král a majitel řetězce kasin Leon Tsoukerník. Dílo stojí nedaleko bývalé synagogy a pojištěno je na hodnotu milionu Euro.

O vlastní odhalení sochy se postarali místostarosta Mariánských Lázní Samuel Zabolotný a poslanec Jan Volný. | Foto: Deník/Antonín Hříbal

Bronzová socha je pod neustálým dohledem kamerového systému napojeného na centrální pult. V noci na sochu posvítí čtveřice bílých světel umístěných v zemi. „Sochy umístěné ve veřejném prostoru mají schopnost inspirovat a vyvolávat silné emocionální reakce a v důsledku podněcovat kreativitu. V tomto případě se lidé mohou setkat s uměním, které by jinak neobjevili, a tím mohou rozšířit svůj kulturní obzor,“ sdělil místostarosta Mariánských Lázní Samuel Zabolotný s tím, že veřejný prostor poskytuje umělcům možnost ukázat své výtvory širšímu publiku. „Podobná současná díla pobízejí k zamyšlení a často vyvolávají diskuzi mezi těmi, kteří je vidí. Nedávná práce Tonyho Cragga zkoumá složité vnitřní formální konstrukce a geometrie…,“

Město nechalo sochu pojistit na jedem milion Euro, tedy na její skutečnou hodnotu. Lidé v abstraktním díle spatřují různé věci, některým i připomíná vetřelce z legendárního filmu. „Velice rád bych poděkoval panu Tsoukernikovi, který umožnil Mariánským Lázním prezentovat dílo ze své soukromé sbírky,“ řekl ještě před odhalením sochy Samuel Zabolotný. „Je to z jeho strany opravdu obdivuhodný počin. Zvlášť s přihlédnutím k tomu, že spolupráce se státní správou se všemi předpisy a byrokratickou zátěží není snadná. Věřím, že návštěvníci města a občané ocení, že si mohou toto hodnotné umělecké dílo užívat ve veřejném prostoru,“ podotkl.

Sochu, podstavec, instalaci a dopravu financuje sám Leon Tsoukernik. Město pouze platí pojistnou smlouvu po dobu vystavení díla. Podle informací zjištěných Deníkem by měl Leon Tsoukerník opětovně zapůjčit další sochu, která tuto nahradí v následující lázeňské sezóně. Socha je instalována v parku Střed v blízkosti pozemku, kde původně stávala synagoga. Loni tento pozemek koupil právě Leon Tsoukerník, kde by údajně měla vyrůst synagoga nová.

Sir Anthony Douglas Cragg hledá prostřednictvím svých soch nové vztahy mezi lidmi a materiálním světem. Ve svém díle Over the Earth zkoumá nejen přírodu a síly energie, které se nacházejí v organickém světě, ale také to, jak je naše realita utvářena technologiemi, stejně jako měnící se perspektivy a tempo moderního života.