Hořící auto

V Ostrově hasiči likvidovali požár osobního auta. "Zasahovaly dvě jednotky, požár zasáhl vnitřek vozu, likvidace trvala půl hodiny od nahlášení," uvedli hasiči.

Požár kontejneru

V Hazlově vzplál odpad ve velkokapacitním kontejneru. "Teplota uvnitř dosahovala podle našich měřín 800 stupňů Celsia. Pro úplné dohašení bylo potřeba odpad dostat ven a stále ochlazovat," popisují zásah hasiči. I zde zasahovaly dvě jednotky.

Traktor skončil v plamenech

Totální škodou skončil požár malého traktoru u Nejdku. Škoda byla odhadnuta na 800 tisíc korun, vše se naštěstí obešlo bez zranění. Příčinou je podle vyšetřovatelů technická závada.

Auto v rybníce

Ve Kfelích u Ostrova sjelo osobní auto do rybníka. "Ve voze nikdo nebyl, událost je bez zranění. Na místě jsme zjistili, že provozní kapaliny do vody neunikají, majitel si mezitím zajistil vytažení auta na břeh. Zásah trval dvě hodiny, my jsme po celou dobu kontrolovali případný únik kapalin," informovali hasiči s tím, že o zásahu byli informováni pracovníci odboru životního prostředí a vodoprávního úřadu.

Auto skončilo pod návěsem

Vážná nehoda se stala u čerpací stanice u D6 mezi Sokolovem a Loktem. Osobní auto tady narazilo do návěsu kamionu a stojanu čerpací stanice. "Zraněného jsme vyprostili a předali záchranářům. Spolujezdec z osobního vozu vyvázl bez zranění. Postarali jsme se o únik provozních kapalin a asistovali při naložení vraku na vůz odtahové služby. Protože se nehoda stala mimo D6, nebyl provoz na dálnici omezen," uvedli hasiči.

Auto havarovalo do stromu

Další ze zásahů se odehrál v Chebu, kde osobní auto v časných ranních hodinách narazilo do stromu. "Při nehodě se zranila jedna osoba. Zajistili jsme místo nehody a odstranili poškozený strom," uvedli k zásahu hasiči.