Zatímco Jindřicha Čermáka (Piráti) na úterním zastupitelstvu svým vtipným dárkem velmi pobavila primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO), protože mu věnovala dres pro nejukecanějšího zastupitele, zastupitelku Věru Bartůňkovou (KSČM) dárkový balíček, který obdržela na Silvestra, mírně vyděsil.

Zastupitelku vyděsila lebka a kámen | Foto: Archivní foto

Po rozbaleni v něm našla lebku kočky a kámen. "Bylo to podáno na poště ve Staré Roli a podle šetření policie, kam jsem incident okamžitě nahlásila, byl odesílatelem bezdomovec. Prý ho o tuto službu někdo požádal," zachmuřeně vysvětlovala. Že skutečně nejde o legraci, to dokazuje i vulgární adresa odesílatele. Balíček Věře Bartůňkové zaslal Krutý R. lesní společnost, a.s., Sračkov. Souvislost mezi lebkou, kamenem a svým osobním životem zastupitelka vyloučila a naznačila spíše politický podtext. "Pochopila jsem to jako výhrůžku, protože jsem předsedkyní kontrolní komise. Tyto obskurní dary mě ale nezastraší, pokud jsem až dosud mluvila na zastupitelstvu málo, tak teď se to změní," razantně prohlásila, když lebku zvířete a kámen ukazovala zastupitelům.