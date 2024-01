Jednání krajského zastupitelstva začíná v pondělí v devět hodin na Krajském úřadě Karlovarského kraje. Čeká se vyhrocená debata, vysvětlování i obviňování.

Nové autobusy. | Foto: Karlovarský kraj

Modré pondělí je celosvětově užívaný výraz pro nejdepresivnější den roku. Připadá na třetí pondělí v lednu, což je letos 15. ledna, kdy se koná i zasedání krajského zastupitelstva Karlovarského kraje.

A protože zastupitelé mají na programu i kolaps meziměstské linkové dopravy v celém regionu, bude 15. leden 2024 pro kraj zřejmě nejen nejdepresivnější, ale také politicky nejexponovanější. Připočteme-li k tomu, že už na podzim se konají krajské volby, pak se krajští zastupitelé, starostové i přítomná veřejnost dočkají zřejmě unikátního psychicky náročného a vyhroceného jednání.

Vzteklí pasažéři i řidiči. Doprava autobusy napříč Karlovarským krajem kolabuje

Krajští zastupitelé zahájí zasedání v devět hodin na Krajském úřadě Karlovarského kraje. Kolabující dopravní obslužnost byla zařazena pod bod 27, ale už nyní se na sociálních sítích svádí mezi politiky a veřejností lítý boj o to, zda by měl být tento bod pro svou maximální důležitost pro celý region předřazen před ostatní a měl by se projednat s předstihem. „Je to nesmysl. Dopravní obslužnost se měla projednávat až odpoledne, kdy lidé chodí z práce a rádi by se na práci politiků podívali zblízka. Na jednání by tak mohli přijít a vyslechnout si debatu, včetně výtek opozice, a vysvětlení či návrhy na opatření, která by tuto tristní situaci změnila," míní jeden z pisatelů na sociálních sítích. Další by dal přednost veřejnému zasedání v KV Areně, kde by se lidé mohli k problému vyjádřit, a jiný zase míní, že předsunutím kolabující meziměstské dopravy v kraji se krajští politici vyhýbají lidem schválně, protože oni v tu dobu jsou v práci a většina z nich nemůže sledovat zasedání krajských zastupitelů ani on-line.