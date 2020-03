„Je v domácí karanténě, jeho nemoc má zatím lehčí průběh. Z Itálie se vrátil 6. března,“ informovala mluvčí krajské hygieny Michaela Zajíčková. Doplnila, že veškeré kontakty, s nimiž přišel do styku, má hygiena zajištěny. Muž byl v karanténě od svého příjezdu domů, přihlásil se zdravotníkům a po několika dnech je informoval, že je mu špatně. Náběry na prokázání viru mu zdravotníci udělali doma a on sám od návratu z dovolené nikam nevycházel.

HYGIENICI OTESTOVALI 30 LIDÍ

Hygienici otestovali už 30 obyvatel Karlovarského kraje, v sedmi případech se během včerejška čekalo na výsledky. Hygienici vydali zároveň doporučení, v němž varují především seniory, kteří jsou nejohroženější skupinou. „Nevycházejte z domu za účelem nákupu, nechte děti, ať vám nakoupí. Nechoďte na pravidelné kontroly k ambulantním specialistům, pokud nemáte obtíže. Své léky získávejte přes e-recepty a do lékárny pošlete děti. Nehlídejte nemocná vnoučata,“ doporučují.

Online reportáž

OMEZENÝ POHYB NA HRANICÍCH

Hranice v Karlovarském kraji se stejně jako na dalších místech v České republice pro výjezd Čechů do Německa uzavřely. Jako oficiální přechod slouží v kraji pouze Pomezí nad Ohří a lidé pracující v Německu, kteří to doloží potvrzením zaměstnavatele, mohou používat i přechod Vojtanov a Cínovec. Policie bude přechody kontrolovat po celých čtyřiadvacet hodin.

VÁŽNÉ EKONOMICKÉ DOPADY

Například pro Potůčky bude mít opatření nepříjemné dopady. Malá obec leží u hranic s Německem a denně jí projdou stovky lidí, kteří pracují v Německu. „Na oficiální pokyny ještě čekáme, budeme se muset na omezení připravit. Nejde jen o naše občany, ale i lidi ze sousedních obcí,“ říká starosta Vlastimil Ondra. Míní, že omezený pohyb na hranicích bude mít špatný ekonomický dopad. Potůčky jsou totiž velmi bohaté, za což vděčí právě německým turistům, kteří sem jezdí rádi nakupovat. „Samozřejmě budeme muset počítat s poklesem tržeb u místních obchodníků. Navíc tu máme dost restaurací, v nichž pracuje hodně místních. I na to to bude mít vliv,“ dodává.

Do sousedního Německa jezdí i mnoho lidí přes bývalý hraniční přechod za Kraslicemi Hraničná – Klingenthal. I oni řeší, kudy a jak dlouho budou nově jezdit do zaměstnání.

„Řešíme to s kolegy. Hledáme nejbližší přechod. Zatím to vypadá na Vojtanov,, ale ten bude otevřený prý jen od 5 do 23 hodin. To je při našich směnách problém“ říká Josef Veselý z Kraslic, který dojíždí za prací do Oelsnitz. Upřesnil, že v autě jezdí celkem čtyři a nově budou muset vyrážet mnohem dříve. „Nejde jen o větší vzdálenost, ale počítat musíme i s kontrolami na hranicích. Doufám, že se nebudou tvořit fronty jako po revoluci,“ říká. Prozatím sbírají podrobnější informace, ale při první cestě do práce příští týden si s sebou poveze i pracovní smlouvu, aby policistům na hranicích dokázal, že v Německu pracuje. Říká, že pokud bude nouzový stav trvat 30 dní, dá se to vydržet. Udržuje si dobrou náladu, ví, že nařízení vlády nemůže ovlivnit.

„Může se stát, že mě při zpáteční cestě z práce domů pošlou do karantény, a já si alespoň odpočinu,“ dodává s nadsázkou.

ZAVŘENÍ BOŽÍHO DARU STAROSTU ROZEZLILO

Jana Horníka (STAN), starostu Božího Daru v Krušných horách, rozhodnutí Ministerstva vnitra o uzavření hraničního přechodu této obce s Německem doslova rozezlilo. „Chci to zvrátit a postavit se proti tomu. Toto nařízení zastaví běžný život v obci, podle mě je to naprosto nepřijatelné,“ uvádí. Podle něj není možné uzavřít mezinárodní hraniční přechod, který využívají nejen místní lidé, ale také řada obchodníků a podnikatelů. „Jsem naprosto pobouřen, přechodem vede komunikace první třídya naposledy byl uzavřen na dva dny od založení první republiky. Toto opatření ochromí chod celého Karlovarska,“ zdůrazňuje Horník. Podle něj má Celní správa na hranicích mezi Božím Darem a Německem stále svůj objekt a obnovit jej by jí trvalo minimum času. „Šlo by tak o dva dny a mohla by jej znovu zprovoznit,“ tvrdí starosta, který je od roku 2018 místopředseda Senátu PČR, od roku 2004 senátor za Karlovy Vary. Od roku 2000 je zastupitelem Karlovarského kraje.