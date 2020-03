Ztráty budou veliké, tvrdí provozovatelé.

Hospoda a pivo - Ilustrační foto | Foto: Pixabay

Pivo či víno spojené s popovídáním si v hospodě budou muset Češi na několik dní odpustit. Zatímco v pátek ještě na pivo mohli alespoň do 20 hodin, dnes už zůstanou hospody uzavřené úplně. Někteří ještě včera mysleli, že to vyřeší tím, že půjdou do restaurace dřív, aby několik svých pravidelných ´kousků´ stihli, jiní si chystají udělat malou hospůdku u sebe doma.