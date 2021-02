Už od sjezdu k Jenišovu varuje řidiče na D6 prozatímní značka upozorňující na možné kolony vozidel za 2 kilometry. Na dálnici je klid, tu a tam projede osamocené auto, občas nějaký kamion. Z dálky je vidět blikající světelné značení. Člověk má pocit, že se blíží do zakázaného území.

Policisté se připravují na první kontroly. Jsou vstřícní, zahřívají se kávou, teplota právě klesla k 15 stupňům pod nulu. Policisté si ale na zimu nestěžují. Jsou na místě v pohotovosti už nějakou dobu, a proto ani nevědí, že poslanci Parlamentu České republiky neschválili prodloužení nouzového stavu.

Pravý frmol tu začíná ráno, kdy lidé míří do práce. Podobná situace je i dopoledne. Na hranici okresů se tvoří menší kolona, nic dramatického.

"Dobrý den. Kam jedete?" ptá se policistka řidiče v autě. "Za prací," zní nejčastější odpověď. Lidé jsou připraveni, vytahují dokumenty. Ti, co bydlí za hranicí, se prokazují občankou. "Já se omlouvám. Zapomněl jsem, že jsou hranice zavřeny," říká jeden z řidičů. Policisté mu říkají, že se má otočit a vrátit se zpět do Karlových Varů. Lidé nejčastěji putují za prací, domů, ale i k lékaři. "My jedeme k doktorovi. Máme tam rezervovaný čas. Chcete vidět papíry?" ptá se řidička. Policisté jí věří a ona může pokračovat do Sokolova.