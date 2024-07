V úterý v 7.45 hodin ráno začne na železniční trati z Plzně do Chebu dlouhá dvouměsíční výluka, cestující musí počítat s náhradní autobusovou přepravou a výlukovými jízdními řády.

Výlukové jízdní řády jsou ZDE

Až do 20. září budou všechny expresní vlaky v úseku Plzeň-Křimice – Cheb – Františkovy Lázně/Karlovy Vary nahrazeny autobusy náhradní dopravy, spěšné a osobní vlaky to čeká především v úseku Pňovany – Planá u Mariánských Lázní. U několika dalších spojů pojedou autobusy například až do Mariánských Lázní. Důvodem výluky jsou práce na zvýšení stability svahů náspů.

„Během výluky platí také některá dodatečná opatření, např. spěšné vlaky v úseku Plzeň – Pňovany jedou v upravené časové poloze podle výlukového jízdního řádu. V odlišných časech jedou také osobní vlaky 7368, 7375, 7304 a 7369 v úseku Planá u Mariánských Lázní – Cheb,“ uvedl tiskový mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Drobné odchylky v zajištění náhradní dopravy jsou ale i u dalších vlaků.

Drobné změny nastávají i u umístění zastávek náhradní dopravy. „S ohledem k horší přístupnosti bude stanice Vranov u Stříbra obsluhována zvláštní autobusovou linkou náhradní dopravy ze stanice Stříbro a zastávka Pavlovice bude obsluhována z mimořádné zastávky náhradní autobusové dopravy Bor, Bezděkov,“ pokračoval mluvčí. Cestující musí počítat s tím, že u některých spojů náhradní autobusové dopravy nebudou poskytovány některé služby, např. přeprava jízdních kol.

Podrobné informace o výluce a výlukových jízdních řádech najdou cestující na vývěskách v železničních stanicích, na webu www.cd.cz, popřípadě v aplikaci Můj vlak atp. Chtěli bychom požádat všechny cestující a veřejnost, aby se před cestou na trati Plzeň – Cheb s výlukovými opatřeními a jízdním řádem včas seznámili,“ uzavřel Šťáhlavský.