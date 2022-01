Jde o celorepublikovou akci. V regionu se to týká Klestů, odkud vyrazí směrem na Pomezí, ze Pšova pak vyjedou na Plzeň. Redakci o tom informoval předseda Agrární komory Karlovarského kraje Pavel Brandl. „Na obou místech vyjedeme stejně jako kolegové z jiných částí republiky v pravé poledne, na obou místech se do akce zapojí asi dvanáct traktorů,“ uvedl Brandl s tím, že jde o účast z několika různých firem či družstev. „Chceme projevit solidaritu, rozhodně nechceme brzdit provoz. I nám se totiž nelíbí nová dotační politika současné vlády. Jde nám o redistribuční platby, tedy podporu začínajících zemědělců. Zatímco obvyklá podpora jiných zemí je 10 procent, u nás se zavádí 23 procent. Je to obrovský nepoměr,“ varuje šéf agrární komory.