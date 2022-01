„Uspořádali jsme celorepublikovou akci. U nás na Karlovarsku konkrétně na dvou místech. S traktory jsme vyjížděli z Klestů u Františkových Lázní na Pomezí a ze Pšova na Karlovarsku směrem na Plzeň. Chceme podpořit všechny zemědělce v České republice, respektive všechny produkční. Současná vláda připravuje velmi důležitý strategický plán, který se musí do konce tohoto měsíce odeslat evropské komisi. Pokud jej schválí, tak se podle toho zařídí i vnitřní, řekněme zemědělská politika. Navrhovaná pravidla pro zemědělce, kteří produkují potraviny pro celý český národ a živí jej, jsou nevyhovující,“ říká předseda představenstva Regionální Agrární komory pro Karlovarský kraj Pavel Brandl.

Podle něho se chystaná změna v Karlovarském kraji dotkne jen malé skupiny začínajících zemědělců. "Podle navržených pravidel jsou velmi zvýhodněni. Měli by dostávat dotace na hektar o dvě stě procent vyšší oproti jiným zemědělcům, kteří produkují obilí a chovají dobytek, jak spočítali naši experti. To znamená, že by začínajícím zemědělcům stačilo jen posekat a dotace by dostali bez jakýkoliv povinností cokoliv produkovat,“ vysvětluje.

„Nemáme nic proti tomu, aby začínající zemědělci dostávali dotace, ale všude v Evropě je obvyklé, že se tato pomoc pohybuje okolo deseti až dvanácti procent. U nás se ale navrhuje dvacet tři procent, čímž je tato skupina výrazně zvýhodněna,“ zdůrazňuje.

Navrhované změny by se negativně dotkly i firmy Zephyr Františkovy Lázně. "Týkají se firem nad pět set hektarů, které zaujímají osmdesát pět procent živočišné produkce v České republice. Ve výsledku většina těchto firem utrpí ekonomickou škodu. Jakmile se výroba stane těžce neekonomická, tak s ní firmy skončí a tím se roztočí dodavatelská spirála, kdy české zpracovatelské řetězce nebudou mít suroviny od českých zemědělců a budou brát od zahraničních. To bychom se mohli rozloučit z českými výrobky," říká Martin Vacek ze zmíněné firmy.