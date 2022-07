„Po těžké nemoci nás ve středu 27. července 2022 ve věku nedožitých 53 let navždy opustil Pavel Smažík, náš kamarád, skvělý lukostřelec a předseda klubu LK ESKA Cheb. Člověk pro kterého byl, vedle rodiny, lukostřelecký sport tou největší srdeční záležitostí,“ sděluje za Klub LK ESKA Vladislav Podracký.

Pavla Smažíka přivedla, spolu s jeho bratrem Petrem, k lukostřelbě už v době školního studia Květoslava Krausová. „Už v roce 1985 si ve svých 16 letech připsal na konto první sportovní úspěchy, když se v poháru oddílových družstev podílel spolu s Berezkinem, Přibylem a Šusterem na získání skvělého druhého místa v kategorii dorostenců s nástřelem 5353 bodů pro chebskou tělovýchovnou jednotu Eskam,“ připomíná Podracký.

Lukostřelba se pro mladého sportovce stala nejen vášní, ale vlastně i celoživotním osudem. „I přes řadu úspěchů na menších závodech mu však nejcennější domácí trofej řadu let doslova o vlásek unikala. Kolekci stříbrných a bronzových medailí tak nakonec zlatem a titulem mistra republiky doplnil až v roce 1999, kdy v družstvech vybojoval metu nejvyšší, spolu s Josefem Brettlem a Janem Eichlerem,“ uvádí Podracký s tím, že paradoxně ve stejné době chebská lukostřelba procházela významnou krizí. „Po úmrtí jejího dlouholetého předsedy Zdeňka Krause oddíl postupně upadal, klesal počet jeho členů a v roce 2004 dokonce přišel i o svou střelnici na břehu řeky Ohře. A tím i na několik let skončila jeho sportovní činnost,“ vysvětluje.

V roce 2010 ale Pavel Smažík udělal krok, který se navždy zapsal do historie chebského sportu. „Spolu s posledními zbylými členy tamního lukostřeleckého oddílu a několika dalšími přáteli stál u obnovy lukostřeleckého sportu v regionu. Stal se předsedou lukostřeleckého oddílu a poté, co se v roce 2014 oddíl vyčlenil z tělovýchovné jednoty a vznikl klub LK ESKA Cheb, byl Pavel opět jednomyslně zvolen jeho předsedou. Pro většinu z nás to prostě bude už předseda navždy,“ zmiňuje.

Za necelé dvě dekády se, díky skvělé partě a velkému přičinění, povedlo vybudovat na základech trosek chebské lukostřelby špičkový klub s početnou sportovní základnou. „Dnes má k dispozici moderní střelnici a zázemí, kde chybí dokončit už pouze dostavbu kryté haly. Členové LK ESKA Cheb jsou pravidelně oporou národních reprezentačních týmů, vybojovali impozantní kolekci titulů mistrů a mistryň České republiky, a díky aktuálně nejlepší střelkyni klubu Martině Zikmundové, se dokonce zapsali na špičku světových žebříčků,“ popisuje Podracký a dodává, že nic z toho by nebylo možné bez skromného kluka, který našel svou celoživotní lásku ke sportu na střelecké linii. „Bez člověka, který celý život zůstal neúnavným dříčem, odvedl obrovský kus fyzické i organizační práce na výstavbě našeho dnešního areálu, trénování mladých střelců i při pořádání klubových závodů, včetně, těch nejvýznamnějších, jako byla mistrovství České republiky. Člověka, který nechal na chebské střelnici i kus svého srdce. Pájo, budeš nám moc chybět,“ uzavírá Podracký.