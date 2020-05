1. Jak zvládáte současné krizové období?

2. Máte dnes svátek, co by vás potěšilo a co přejete sobě a svým kolegyním a kolegům?

Eliška Brandtová

Klatovská nemocnice - sestra COVID ambulance

1. Pracuji v ambulanci, kam chodí pacienti s příznaky onemocnění. Zpravidla se u nich nákaza později vyloučí, ale sami mají obavy, je to i pro ně náročné, každý reaguje a spolupracuje jinak. My jim musíme pomoci, být k nim empatičtí, při tom máme na sobě veškeré ochranné pomůcky a oblečení a pracujeme v režimu 24 hodin, tedy tři hodiny v ambulanci, tři hodiny odpočinek. Je to hodně vyčerpávající - psychicky i fyzicky. Lze to vydržet pár týdnů, ale teď už je to měsíc a půl. Nejsme ani tak unaveni z těch jednotlivých směn, ale z toho, že to trvá už dlouho.

2. Potěšilo by mne to samé, co všechny ostatní: aby už to skončilo, aby se nikdo víc nenakazil a pokud někdo přece jen onemocní, tak aby byl průběh nemoci bezproblémový a rychle se uzdravil. To samozřejmě přeji i nám v nemocnici. A k tomu také, aby se zlepšila podpora zdravotnictví, aby i nás v regionálních nemocnicích někdo ohodnotil a abychom v létě měli víc volna.