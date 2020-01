Zima Krušným horám nepřeje

Se sněhem je to zatím během letošní zimy bída nejen v nížinách, alei na horách. Předpovědi meteorologů na nadcházející dny žádné sněhové srážky nehlásí. Pozitivní zprávou ovšem je, že by se mělo opět mírně ochladit. „Tím by se umožnilo umělé zasněžování,“ uvedl v pátek náčelník Horské služby Krušné hory Miroslav Račko.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jan Havelka