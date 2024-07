Pavla Sofilkaničová dnes 15:01

Již ve středu 10. července dojde k plánované úplné uzavírce mostu u jesenické přehrady. Most, který se nachází nad skluzem bezpečnostního přelivu vodní nádrže, zůstane uzavřený minimálně do konce léta. Po tomto období bude na mostě zaveden kyvadlový provoz až do plánovaného dokončení oprav v říjnu 2024.