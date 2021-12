Kdy Vás Filipíny uchvátily?

Byla jsem tam s manželem na svatbě našeho českého kamaráda a když jsem viděla místní, jak jsou usměvaví a srdeční, do toho nádherné podnebí i prostředí, tak jsem se chtěla ještě jednou vrátit, abych se ujistila, jestli jsou ti lidé opravdu takto skuteční, jako se jevili navenek. Můj pocit se následně potvrdil, když jsem byla na Filipínách podruhé. Povaha Lidí z Filipín je jedinečná. Poté jsem se rozhodla, že to zkusíme na delší dobu.

Jak vypadal Váš život na Filipínách?

Děti chodily do soukromé křesťanské školy, kde udělaly velký pokrok nejen v angličtině. Já jsem tam učila břišní tance a veškeré peníze, co jsem vydělala, tak jsem investovala do vzdělání dětí. Můj manžel mě v tom velmi podporoval a nesmírně pomáhal.

Jak dlouho trval pobyt u moře?

Já jsem tam byla celkem devět měsíců a kluci o dva měsíce méně. Chtěla jsem zůstat déle. Dokonce jsem sháněla nějaké prostory pro další byznys, ale nějak už to nevyšlo. V tu dobu se úplně nedařilo sehnat něco, co by pro nás bylo lukrativní. Myslím si ale, že to tak mělo být, protože půl roku na to, co jsme se vrátili začala korona.

Jak jste prožívaly začátky v cizí zemi?

Na začátku, když jsme přijeli do města, tak jsme neměli nic. Následně jsme se rozhodli, že odletíme na krásný ostrov Palawan. Na ostrově, který je považovaný za jeden z nejkrásnějších ostrovů světa, jsme sháněli nějaké ubytování. Problém ale byl v tom, že tím, jak se ostrov pomalu rozvíjel, tak tam nebylo pomalu nic. Bohužel jsme tam nenašli pro nás správné ubytování. Hotely jsou tam drahé a většinou pro velmi movité cizince. Poté jsme se rozhodli, že se přesuneme směrem k mé kamarádce, která bydlela na jiném ostrově. Byla moc ochotná, a tak nám pomohla najít si bydlení. Chvilku jsme bydleli v jednom hotelu a poté jsme se přestěhovali do jednoho krásného domečku a tam jsme po celou dobu pobývali.

Jak změnu prostředí snášely děti?

Na začátku byly překvapení, ale poté si zvykly a moc se jim náš pobyt na ostrově líbil. Starší syn si našel spoustu kamarádů, dokonce se začal učit na housle. Mladší byl trochu překvapený z toho, že se ve školce učili psát a číst, docházel totiž do Waldorfské školky. Všichni jsme milovali výlety na ty nádherné ostrovy. Odtamtud si neseme mnoho zážitků.

Chystáte se na Filipíny do budoucna?

Doufám, že se pandemie uvolní a nám to umožní návrat do země zaslíbené. Mám totiž takový svůj sen. Mít tam domeček, celý rok teplo, dívat se na moře, a tak věřím, že se mi to pomalu splní.

Co Vás na Filipínách ještě zaujalo?

Bylo toho opravdu hodně. Od samotného jídla až po filipínské tradice. Například jsou tam krásné Vánoce. Ty jsou totiž velmi živé. Je to samá párty, lidé pořád zpívají. Také si vzpomínám, jak jsem byla jednou v takovém starém kostele, protože jsem silně věřící člověk. Někteří lidé tam byli oblečení ve starém, dobovém, španělském obleku. Svého času totiž toto území bylo španělskou kolonií a ti lidé na to vzpomínají v dobrém. Byla to neskutečná nádhera a zároveň podívaná. Měla jsem pocit, že jsem se vrátila v čase o tři sta let nazpět. To byl pro mne opravdu silný zážitek. Další záležitost, která mě velmi překvapila je ta, že Filipínci nemají rozvod.

A jak to v manželství řeší, když si nerozumí?

Buď utečou (smích) nebo se nějak domluví a odejdou. Oni manželství můžou nějakým způsobem zrušit, ale je to tak drahé, v přepočtu asi dvě stě padesát tisíc korun, že proto utíkají. (smích) Jedna paní čekala na svého milovaného dokonce sedm let. Tak dlouho předešlé manželství rušili. To je taková zajímavost, ale abych byla upřímná, tak mi jich je kvůli tomu líto.