Jaká bude podoba vlajky Mariánských Lázní, kterou chtějí představitelé města, mohou ovlivnit i obyvatelé. Mezi návrhy je tříbarevná vlajka i s lilií, tedy květinou která symbolizuje Pannu Marii.

Žlutá, bílá, modrá a lilie. Mariánské Lázně chtějí oficiální vlajku | Foto: Foto: zdroj MÚ Mariánské Lázně

Návrh vlajky a její podoba by měla respektovat odborná pravidla, místní tradice a musí být projednán ve sněmovním Podvýboru pro heraldiku a vexiologii, který ji doporučí předsedovi Poslanecké sněmovny k udělení. Ten následně vydá tzv. Rozhodnutí o udělení znaku a vlajky. „Podoba městského znaku a symbolů se odvíjí od historie obce, promlouvají do ní i místní tradice, tedy vše, co obec nejlépe charakterizuje, vystihuje a odlišuje od ostatních. Svou roli hraje i název obce a mnoho dalších faktorů,“ uvádí mariánskolázeňský starosta Martin Hurajčík s tím, že Mariánské Lázně mají oficiální znak a nějakou dobu pracují i na tom, aby město mělo také oficiální vlajku.

Podoba vlajky se odvíjí z trikolory lázeňského města, která obsahuje žlutou, bílou a modrou barvu. Stejné barvy ale používá i několik dalších obcí. „Mezi návrhy jsou proto i varianty s lilií. Lilie je velmi často spojována s Panenkou Marií, a proto je symbolem čistoty a nevinnosti. Lilie symbolizuje Pannu Marii a její rysy jsou bezúhonnost, pokora a milosrdenství,“ popisuje starosta a dodává, že s lilií je zobrazován archanděl Gabriel zvěstující Panně Marii její neposkvrněné početí a narození Božího syna Ježíše. I barvy mají svůj význam, například zlatá (žlutá) lilie symbolizuje život. A Mariánské Lázně navrací zdraví a životní sílu.

Tři podoby vlajky zobrazilo město na svém facebookovém profilu, kde se mohou lidé vyjádřit, jakou z podob by uvítali a navrhují i podoby odlišné. "Můj názor je, že vlajka Mariánských Lázní by měla obsahovat zpívající fontánu. Protože kdo byl v Paříži a nebyl na Eiffelovce, jakoby tam nebyl. To samé se dá říct o zpívající fontáně v našem městě. Zvlášť když se kdysi lidé přetahovali, která fontána byla dřív - zda naše v Mariánských Lázních nebo ta Křižíkova na výstavišti v Praze,“ komentuje například Tomáš Richter.