Zda po této transakci obdrží lékaři výpověď z nájmu, na to se názory vedení města liší. „Ano,“ uvedl náměstek Josef Kopfstein (Karlovaráci). „Ne,“ odporoval náměstek Martin Trtek (ANO). To podle něho záleží až na novém majiteli vily, společnosti Milenium 3000, s nímž se lékaři na pokračování nájemního vztahu musejí dohodnout. Náměstek Kopfstein zdůraznil, že si o nové prostory mohou zažádat i na odboru majetku karlovarského magistrátu. Dotaz, jak to mají psychiatři, na nichž jsou závislí pacienti, udělat, když je město o změně majitele vily dosud nevyrozumělo, tudíž nic nevědí, nechal bez odpovědi.

„Vůbec nic nám nesdělili, nic nevíme,“ potvrdil mlčení města psychiatr Vladislav Zelenka.

Podle jednatele Milenia Antonína Drbohlava není třeba situaci hrotit. „Cestu najdeme. S nájemci si sedneme a na dalším postupu se dohodneme. Vilu opravovat nebudeme, investovat do ní nechceme, prostory pronajmeme,“ uvedl. Za třípatrovou vilu se zahradou v Tuhnicích o rozloze 240 metrů čtverečných společnost Milenium rodiny Drbohlavových, jejímž ředitelem je Matěj Drbohlav, bývalý krajský předseda Hnutí Trikolora, zaplatí 10,8 milionu. Za pole, na nichž chce město vést, podle náměstka Bursíka, strategickou komunikaci, Karlovy Vary zaplatí 11,8 milionu.

„Cena je hrubě podhodnocena. Proč jste nevolili formu licitace? Město mohlo získat třeba i dvacet či více milionů a polní pozemky následně koupit,“ protestoval proti směně zastupitel Josef Janů. To ale podle Bursíka nebylo možné, protože Milenium prodat své pozemky nechtělo, jiné, které město nabízelo, odmítlo a směna za vilu v Tuhnicích byla jedinou možnou cestou. Námitku na možnost o vyvlastnění pozemků, které město nezbytně potřebuje, odmítl s tím, že silnici mezi Tescem a Dvory kraj jako veřejně prospěšnou stavbu shodil ze stolu. Ten to ale popírá. „Předáváme to k dalšímu projednání, nic není uzavřeno,“ uvedla Jitka Čmoková, krajská mluvčí. „Mám to písemně,“ odmítl Bursík vyjádření kraje.

Projekt na spojnici mezi Tescem a Dvory je podle náměstka Bursíka deset let starý. „Oživíme jej a přepracujeme. Během července na tom začneme pracovat a stavbu zahrneme do rozpočtu,“ zdůraznil. Na dotaz, jak má být silnice dlouhá, sdělil, že to v hlavě nenosí. „Je součástí územního plánu a jde o zásadní komunikaci,“ uvedl. Z čeho tedy magistrát vycházel při výpočtu rozlohy pozemků, které směnil za vilu? Podle náměstka Trtka ale šlo ale o výhodnou dohodu.