Dopravní značka obce, na kterou zejména motorkáři radí lepí své samolepky a poté se u ní fotí, aby měli důkaz, že byli v jednom z nejzápadnějším městě naší republiky, budí vášně. Někomu polepená značka s označením města vadí, jiný zase říká, že je díky těmto samolepkám Aš populární západní bod v republice. Vedení radnice však tvrdí, že značka má býti značkou. Lidem, kteří se chtějí zvěčnit u své samolepky v Aši slíbilo nainstalovat náhradní plochu k tomu určenou.

Čistou značku nebo raději turistický hit? | Foto: Deník/Roman Cichocki

Mnoho lidí si myslí, že nejzápadnějším městem je Aš. Popravdě ještě o kousek dál na západ jsou město Hranice či obec Krásná. Nejzápadnějším bodem pak mnozí označují lokalitu Újezd, kde měli dříve pohraničníci svou rotu.

"Už jsem zadal výměnu cedule, protože tohle je ostuda. Ok, můžeme v tom místě poskytnout turistům prostor na vylepování různých známek, ale značka označující město musí být důstojná a dle pravidel," říká starosta Aše Vítězslav Kokoř. Oponenti tohoto názoru říkají, že to je škoda. Mezi turisty je to podle nich vyhlášený bod a i když lidi jen projíždějí, tak zastaví a jdou se ke značce vyfotit. "Můžeme tam instalovat nějakou ceduli pro vylepování a foto. Na téhle už za chvilku ani nebude vidět, že je to Aš," dodává Kokoř.

Čistou značku nebo raději turistický hit? Zdroj: Deník/Roman Cichocki

Další lidé namítají, že místopisné nálepky všeho druhu na konkrétním místě, jsou ve světě běžný jev, za který by měla být Aš naopak ráda. Spíš by se prý mělo zapřemýšlet o tom, jak dané místo díky tomu zatraktivnit. Jsou však i názory, které souhlasí se starostou. "Je to označení města , tudíž dopravní značka a ta podléhá přísným pravidlům jak by měla vypadat," říká jeden z diskutujících na sociálních sítích. A jaký názor máte vy?