Z porušování domovní svobody a poškození cizí věci se bude zpovídat sedmadvacetiletý muž. Obviněný přišel k bytu svého známého v Chebu.

Ilustrační foto | Foto: archiv

„Poškozený mu ale odmítl otevřít vstupní dveře,“ informoval policejní mluvčí Jakub Kopřiva. To ale jako překážka obviněnému nepřipadalo a do dveří kopl. „Po vstupu do bytu pak svého známého okamžitě udeřil pěstí do obličeje a pokračoval do další místnosti,“ popsal incident mluvčí. V pokoji pak našel svou přítelkyni, kterou začal vulgárně urážet. Následně začal byt prohledávat. Skončil s tím až po příjezdu hlídky, která ho zadržela. Hrozí mu až tři roky za mřížemi.