„Na původní barevnost Františka od místního sochaře Adolfa Mayerla nás upozornila v roce 2014 naše externí spolupracovnice paní doktorka Dr. Ulrike Zischka z Mnichova. Samozřejmě jsme přemýšleli dlouhou dobu, kdy samotné restaurování provést vzhledem k tomu, že to je jeden z nejoblíbenějších exponátů v muzeu. Až na přelomu roku 2020 a 2021 se naskytla při uzavření muzea vlivem pandemie jedinečná příležitost tento exponát z expozice vyndat a svěřit do rukou naší restaurátorce, která keramickou plastiku zrestaurovala a vrátila ji původní barvy,“ říká ředitel Městského muzea ve Františkových Lázních Štěpán Karel Odstrčil.

Plastika chlapce s rybou pochází z roku 1934. „Jelikož jsou Františkovy Lázně známé jako lázně, kde se léčí problémy žen s početím, tak už v devatenáctém století se Františkovu prameni přezdívalo „Chlapečkův pramen“ a právě ve zmiňovaném roce 1934, když Mayerl, který už žil ve Františkových Lázních, pracoval na kašně, pravděpodobně došlo k nějaké zakázce ze strany města. A on zhotovil pro Františkovy Lázně tuto zahradní plastiku chlapce s rybou, chlapce od pramene. Šlo vlastně o ilustraci kontextu toho chlapečkova pramenu v podobě chlapce na kouli,“ pokračuje.

Keramická plastika byla od začátku glazovaná barevnými glazurami a stála v této podobě u Františkova pramene až do padesátých let, kdy byla opakovaně poškozena a v roce 1957 byla nahrazena jinou obdobnou plastikou od sochaře z Mariánských Lázní Vítězslava Eibla. „Současná kovová plastika sochařů Lendra a Kozáka potom pochází z roku 1967. Na toho původního Františka se samozřejmě nezapomnělo, naopak františkolázeňští fotografové figurku nějakým způsobem opravili, měla totiž i uraženou hlavičku, a v šedesátých letech jí na takovém sexy podstavci vytáhli ven a opět ji fotografovali a nabízeli pohlednice nebo soukromý snímek u této plastiky,“ popisuje Odstrčil.

Ženy Frantíka chytají za levou nožičku

Myšlenka zázračného Františka nejspíše pochází od místního fotografa. „Jistý Oto Škarda měl v devadesátých letech rozhovor ve Františkolázeňských listech, ve kterých hovoří o tom, že to snad byla jeho vlastní myšlenka, a to v padesátých letech. Vzniklo to údajně tak, že ženy se chtěly u figurky Františka fotit, a aby se trochu zasmály, tak jim říkával, že pokud chtějí chlapečka, tak ať Frantíka chytnou za levou nožičku,“ usmívá se ředitel.

Podle jeho slov je zázračná síla Františkova pramene známá už od devatenáctého století. Do roku 1945 to byly jen prameny a lékaři, kteří uměli dělat ve Františkových Lázních zázraky, aby ženy otěhotněly. A až po roce 1945 se tato přisuzovaná zázračná síla přesouvá z Františkova pramene na sochu Františka.

Ve Františkolázeňském muzeu novou image vnímají pozitivně. „Jsem rád, že se nám díky tomuto lákadlu daří dostat další lidi do muzea, ale především je třeba říci, že samotnou sochu Františka nevnímáme jako jedno z nejzásadnějších děl sochaře Adolfa Mayerla, ale naopak chceme poukázat na další část expozice věnovanou tomuto umělci. Vnímáme figurku jako součást expozice věnované významnému františkolázeňskému sochaři. Dělal daleko důležitější a z kulturního, historického hlediska významnější díla, než je tato zahradní plastika. Jsem rád, že se nám podařilo udělat takovou expozici, která ukazuje nesmírnou šířku Mayerlova díla,“ uzavírá.