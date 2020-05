Výjimkou nebyly ani děti ze Staré Vody. Ty se podle svých slov do školy po tak velké odmlce těšily. „Moc jsem se těšila,“ řekla Amálka. „Škola mi opravdu chyběla.“

Do školy v pondělí přišli čtyři žáci. „Dva dorazí až zítra, dva do školy nepřijdou a budou se i nadále připravovat doma,“ řekl ředitel starovodské základní školy Martin Vlasák. I on potvrzuje, že pauza byla dlouhá. Základní škola tím, že je malotřídní, neměla tolik práce s přizpůsobením se preventivním nařízením. U vstupu si děti musí vydezinfikovat ruce, ve třídě sedí každý v jedné lavici a v dostatečném rozestupu od ostatních. Roušky si při hodině mohou sundat. Hlavní pro všechny ale je, že se po tak dlouhé době mohli sejít. Děti dorazily do školy s úsměvem a oči jim zářily. Všechny potvrzovaly, že doba, kdy musely být doma, byla opravdu dlouhá a chyběli jim nejen kamarádi, ale i učitelé.

První školní den byl samozřejmě trochu uvolněnější. A jak jinak by měla znovu zahájit provoz škola, která učí podle vlastního vyučovacího programu Učíme se s písničkou, než písní. „Společně jsem si na začátek zahráli a zazpívali,“ řekl Martin Vlasák. Žáci ukázali, že hrát na flétnu za ty měsíce bez školy nezapomněli. „Máme ve škole kroužek hraní na flétnu,“ uvedl ředitel. Děti měly dokonce už připravenou besídku ke Dni matek. „Mrzí nás, že se neuskutečnila, ale nedá se nic dělat.“

Poté, co se děti ´rozehřály´ při zpěvu, nesměly chybět instrukce, jak se v následujícím období ve škole chovat a jaká opatření musí děti dodržovat. Školáci budou zpočátku opakovat učivo, které probírali. „Čeká nás ještě měsíc školy, tak doufám, že si ho společně užijeme,“ dodal Martin Vlasák.