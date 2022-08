O Mariánských Lázních hovoří jako o krásném městě plné zeleně. „Všude spousta stromů, příroda, to mám moc ráda. Ale přiznám se, že okolí Mariánek nemám moc prozkoumané, takže to určitě brzo napravím,“ sdělila Deníku a uvedla, že v minulosti už lázeňské město na západě Čech navštívila, ale většinou v rámci hudebního vystoupení nebo jen rychlé návštěvy.

Poprvé ale byla v parku miniatur, kam zavítala s dcerou Valerií a průvodkyni jim dělala Bohuslava Mayová z místního fotoklubu Pohoda. „Z parku Boheminium jsme unešené,“ konstatovala. „Opět nebylo moc času před vystoupením, takže jsme ho bohužel celý neprošly . Ale už teď se těším až ho projdu celý. Líbí se mi i to místo, kde park je. Vše je hezky sladěné a skvělý nápad jsou i mini zvířátka v podobě poníků, králíčků a koziček,“ pochvalovala si zpěvačka a dodala: „Setkala jsem se také s jednatelem parku Tomášem Slifkou a jejich park jim pochválila.“

Následovalo vystoupení. Ve Staré Vodě jsem byla také poprvé a měli moc fajn publikum. Po vystoupení následovala menší autogramiáda a focení s fanoušky. Každé vystoupení mě nesmírně nabíjí energii a vážím si každého svého fanouška.“

Jak nám zpěvačka prozradila, nyní ji s dcerou čeká menší dovolená v Beskydech, letos už navštívily Jeseníky. A pak na další vystoupení. „V nejbližší době to bude Chomutov, Brno, kde budu moderovat RETRO akci, kromě zpívání totiž již nějaký čas i moderuji různé akce, a to mě baví. Pak například Žatec, nějaký ten Středočeský kraj. A byla jsem přizvána do zajímavého projektu Forma do filmu, se kterým máme velké plány. Vše se dozví fanoušci na mých sociálních sítích, kde pravidelně dávám příspěvky.“