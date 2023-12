/VIDEO/ Tereza Smetanová jako Whitney Houston a Milan Hroch coby Elvis Presley. Dvojice, která ráda vystupuje i v Mariánských Lázních přeje našim čtenářům do nadcházejícího adventu pevné zdraví a klídeček. Tereza je sólistkou legendárního orchestru Karla Vlacha, Milan jako šoumen baví publikum v roli Elvise.

Tereza Smetanová jako Whitney Houston a Milan Hroch coby Elvis Presley v rozhovoru pro Deník. | Video: Antonín Hříbal

Milan Hroch hovoří o zázraku, že začal zpívat písně Elvise Presleyho, a s jeho repertoárem přináší obecenstvu šou. Při sledování francouzské akční komedie v roce 2007 ho zaujala postava krásné ženy. „Bylo mi seshora řečeno, slož na to nějakou muziku. Nevlastní otec mi napsal text, já ho dopsal a složil písničku, a chtěl jsem s tím dělat šou a zpívat. Jenže zpívat písně o lásce je někdy strašně složitý, obzvlášť, když je vám čtyřicet. Osmnáctiletému klukovi to holky spíš uvěří,“ zasněně vypráví v lázeňské kavárně na kolonádě. Milan provozoval velkou diskotéku, a dělal kabaret. Učil se a hledal, co se vlastně bude lidem líbit. Zkoušel písničky své i písně různých interpretů, a také Elvise. „Kamarád s absolutním sluchem mi řekl, kup si oblek, nauč se dvanáct písniček od Elvise a dělej Elvise, máš hodně, ale hodně podobný hlas.“

V umělecké branži je bezesporu důležitá i jistá dávka štěstí. To Milan měl, potkal se ze zajímavými lidmi, začal dělat šou, pořídil obleky a plavil se dokonce na zaoceánské lodi. „Po třech dnech jsem na lodi způsobil menší poprask, když jsem si spletl dveře. Místo do místnosti, kde byla schůze jsem vešel ke kapitánovi. Okamžitě na mne naskákalo komando, mysleli si, že s tou kytarou jsem nějaký terorista nebo co…“

Není to Elvis Presley revival, ale jak už bylo zmíněno, dělá šou. „Nejsem kopírka Elvise a ani nemohu být, on byl jediný a nejlepší. Ale zpět k těm zázrakům. První oficiální vystoupení s Elvisem bylo 14. února 2013, a to mi bylo 42 let. Elvis Presley umřel, když mu bylo taky 42 let. To vše považuju skoro za zázrak a symboliku a hlavně, Elvis nám tu zanechal spoustu krásných písní. No, a já mám na své cestě veliké štěstí.“

Zdroj: Antonín Hříbal

Jako štěstí bere i setkání a spolupráci s Terezou Smetanovou, která se například v roce 2021 účastnila populární soutěže Superstar a je sólistkou legendárního orchestru Karla Vlacha. „Dělá mi úžasné vokály, a skvěle vystupuje v šou jako Whitney Houston. Myslím, že si nás lidé na západě Čech oblíbili, ať už v Klášterci na Ohří, Chomutově nebo tady v Mariánských Lázních. Rádi se sem vracíme,“ říká zpěvák Milan a popíjí kávu.

Tereza Smetanová začala zpívat vskutku od útlého dětství, a jak sama na sebe prozradila, pokusy o zpěv tu byly s jejími prvními slůvky. „Babička mi říkala, že jsem zpívala už v kolébce,“ usmívá se Tereza. „Samozřejmě i babička a táta zpívají, postupně jsem hledala učitele, se kterým jsme hledali barvu hlasu, vše pokročilo a nyní studuji konzervatoř.“

Naposledy v lázeňském městě společně vystupovali v hotelu Cristal Palace. Pak je čekalo vystoupení například v Kolíně, Krupce, Zruči a na řadě soukromých akcí. Na Silvestra se vrací do Mariánských Lázní. S adventem a blížícími se Vánoci mají svá skrytá přání i přání pro naše čtenáře. „Čtenářům Deníku přeji klid, a hlavně pevné zdraví, protože to je to nejcennější, a také spoustu lásky a ať vás potkává jen to dobré,“ přeje Tereza Smetanová. „Štěstí, zdraví a klídeček, dobré jídlo a bavte se,“ přidává se Milan Hroch.