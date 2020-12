Jako dítě chodil v Chebu a v Aši na zpěv k profesorce Janě Žofákové do základní umělecké školy, zvítězil tehdy v sólovém zpěvu v celostátním kole soutěže v kategorii do 15 let, poté vystudoval zpěv na konzervatoři. Účinkoval v Hudebním divadle Karlín, v plzeňském Divadle J. K. Tyla či v divadle Semafor. I jeho život zasáhla pandemie koronaviru.

Dokončujete právě své nové album. Bude na něm 14 písní. Jak dlouho jsi na něm vlastně pracoval?

Pracoval jsem na něm průběžně přes rok a půl. Uslyšíte na něm 13 nových písní, které pro mne napsali převážně z textařů Josef Fousek, a hudbu převážně napsali Zdeněk Hrubý či Otto Solčány . Jako bonus jsem zařadil i píseň , která je věnována Evě Pilarové. Píseň, která je o ní a pro ní . Premiéru této písně už posluchači Českého rozhlasu mohli vlastně slyšet v den Eviných nedožitých narozenin. A samozřejmě jsem nezapomněl na CD zařadit i jednu vánoční píseň pro svou milovanou maminku.

S jakými žánry se lidé na desce setkají?

Na CD se mohou posluchači zaposlouchat nejenom do nových popových písní, kantilény, vánoční směsi koled , ale dovolil jsem si odskočit i do klasiky – vážného zpěvu, který jsem vlastně na konzervatoři vystudoval.

Budete mít na desce také nějaké duety? A pokud ano, tak s kým?

Chápu proč tato otázka, vím, posluchači – fanoušci jsou ode mě zvyklí, že na CD se mi objeví vždycky nějaký duet, ale tentokrát jsem vsadil na zcela sólové CD.

Která z písní má pro vás zvláštní význam a proč?

Jak už jsem se zmínil na CD budou dvě písně, ke kterým mám citový vztah, pro maminku a první dámu swingu Evu Pilarovou. Maminka mi chybí každý den, chybí mi její osobitý humor, její moudrost. I když si dokážu dobře představit, co by mi jistě odpověděla na mé otázky, když si úplně nevím rady.. Mám totiž to štěstí, že se mi o ní za ty tři roky, co odešla, stále zdá ve snech, kde si s ní povídám.. Evě Pilarové vděčím za hodně v mých začátcích pěvecké dráhy. Děkuji za to, že jsem měl to štěstí s ní prožívat krásné chvíle, kdy jsem zpíval na koncertech jako její host ať už sólo či v našich společných duetech a nebo jako jen tak prožíval chvíle pohody na její chalupě.. Na to se nedá zapomenout. A do třetice takovým malým překvapením bude jistě pro posluchače nemalá citovka s názvem Nevhodný dárek, která je o pejskovi , který se jako nevhodný dárek k vánocům dostal do útulku ..

Proč se album jmenuje Země v bílém?

Vánoční CD nebyl můj záměr, ale mít na svém kontě zimní CD, jsem si moc přál , a Země v bílém je název jedné ze 13 písní . Moc si přeji, aby se všechno stihlo , vzhledem covidové situaci, do konce zimního období.

Chápu, do vašeho života vstoupila také nemoc covid-19. Jak váš život omezila?

Poslední vystoupení , než jsem chytil ten slavný Covid, jsem měl v rámci koncertu na Náměstí míru v Praze dne 21.9 2020 , který byl věnován nemocným dětem organizované paní ředitelkou nadace Život dětem, paní Máriou Křepelkovou. Zpíval jsem tam tři písně, z nich i jednu poprockovou s názvem Vítr, kterou mi napsal Pavel Ryška, konečně na klip k této písni můžete shlédnout i na Youtube. Pak 24. září za čtyři dny jsem jakoby ochrnul a zůstal doma nemocný necelé dva měsíce. Nejdříve pět dní zvýšená teplota 37,4 a za týden 38,3. Nechápal jsem to, protože jsem furt ležel v posteli zabalený až po krk, do toho bolesti v krku, bez hlasu a neustálý pot. Když onemocním chřipkou , většinou do 14dní nejpozději, jsem jako rybička. Největší strach jsem měl jestli mi hlas naskočí zpátky a nebude to mít následky . Týden po tom, co jsem se cítil vcelku fajn, jsem byl na krvi pro zjištění protilátek , a výsledek byl, že jsem to prodělal a velké množství protilátek ke Covidu.. Uběhly dva měsíce a já jsem konečně šťastný, že jsem zdravý a konečně můžu vyjít i ven.

Co byste vzkázal antirouškařům a těm, kdo se nemoci vysmívají?

Přesto, že jsem Covid prodělal, a nebyla to chřipečka, nedovolil bych si někomu něco vzkazovat.

Já sám roušku používám dle vládního nařízení, ale už jsem slyšel i názor povolaných doktorů, kteří roušky neuznávají, a říkají, že naopak škodí zdraví.

Vysmívat se ať už jakékoli nemoci, není samozřejmě nic dobrého. Věřím, že když se někdo někomu vysmívá, kdo nemocí trpí, že se to pak otočí proti němu samotnému.

Vím, že je těžké o tom mluvit. Ale přece jen umělci mají nyní ztížené podmínky, nemůžou vystupovat. Napadlo vás, že byste se uchýlil k nějaké jiné práci?

Když jsem kdysi nastoupil do Hudebního divadla Karlín, chodil jsem jednou týdně učit na Gymnázium Hudební výchovu, pak prošel i jiné školy a učení bokem vedle zpěvu se nikdy nevzdal, mimo jiné jsem také občas učil zpěv doma soukromě. Asi bych tedy soukromě i učil doma zpěv , pokud by byl zájem. Víc jsem o tom zatím nepřemýšlel.

Co máš v plánu dál? Už máš nápad na další desku? O čem by mohla být?

Nyní v první řadě jde o to, domluvit s pořadateli na termínech přehození termínů koncertů z tohoto roku na 2021.. Přišel jsem o koncerty, vystoupení nejenom své solové, ale i společné pořady, které máme se skvělou Zuzanou Bubilkovou. U některých mám daný příslib, že bude náhradní termín a někde se zatím vyčkává co se bude dít.. Jinak samozřejmě , že plánuji dál, v roce 2022 to bude 20let od mého prvního CD, a tak bych rád velkolepou oslavu Galakoncertem s kapelou či orchestrem.. K tomu nové CD z výběru těch mých nejoblíbenějších písní plus pár nových písní, které už mám rozpracované.. Jinak uvidíme co a jak a kdy bude. I když nyní nic jisté, já se prostě se musím na něco těšit a plánovat, !! Protože milí přátelé, upřímně, když zpívám – tak žiju.