„Ty zásadní povrchové práce začnou až v září. Provoz Zpívající fontány bude ukončen na konci srpna, ke zprovoznění dojde v tradičním termínu na konci dubna příštího roku,“ dodal Hurajčík.

Generální rekonstrukce byla vysoutěžena za 43 milionů korun. Město k opravě muselo přistoupit kvůli havarijnímu stavu fontány, která od svého vzniku v roce 1986 neprošla žádnou větší opravou. „Fontána funguje jen díky svědomité péči Petra Matějky, který se o ni řadu let stará,“ řekl starosta.

Oprava zahrnuje instalaci nových trubních rozvodů, nádrží, čerpadel, elektroinstalace, reflektorů a reproduktorů. Stavební práce se budou týkat nadzemní i podzemní části fontány. Nutné jsou také opravy hydroizolace, povrchů, nášlapných vrstev a ošetření výztuží železobetonových konstrukcí. Součástí generální opravy bude i čištění povrchů a repasování některých prvků.

Město Mariánské Lázně vlastní fontánu více než 10 let, kdy ji převzalo bezúplatně do svého majetku od společnosti Léčebné lázně. „Město ji bezúplatně převzalo do majetku od společnosti Léčebné lázně, která do té doby prováděla běžnou údržbu,“ připomněl radní Zdeněk Král. Původním investorem fontány byl státní podnik Městský stavební podnik.