Zpívající fontána v Mariánských Lázních mění repertoár, hlasuje i veřejnost

Tento nápad vznikl při pracovní cestě v autě. „Každý rok je repertoár zpívající fontány defacto stejný a ten dává dohromady vedení města, tedy hlavně starosta po poradě s jejím provozovatelem, což je zaměstnanec technického dopravního servisu pan Petr Matějka. Nedávno jsem jel na nějaké jednání do Karlových Varů a zrovna hráli v rádiu skladbu pana Karla Gotta a jeho dcery "Hvězdy nehasnou" a najednou mi došlo, že přichází období, kdy je potřeba určit, co bude v tomto roce fontána hrát. Napadlo mě dát tuto možnost všem lidem, kteří o to budou stát, takže jsme dali dohromady jednoduchou anketu," vysvětluje starosta Mariánských Lázní Martin Kalina.

Jediná, která v repertoáru nebude chybět a o níž se nehlasuje, je Hapkova „Hudba pro fontánu“. „Představuje totiž duši a základní kámen každoročního repertoáru. Každý hlasující disponuje sedmi hlasy a každá skladba může obdržet pouze jeden, to je rozdíl oproti hlasování do participativního rozpočtu, v němž lze dát více hlasů jednomu subjektu. I v tomto hlasování je však možno přidělit jeden hlas záporný,“ pokračuje.

Pendleři vidí světlo na konci tunelu, česká a německá vláda vyjednává

Bez zpívající fontány si Mariánské Lázně nedovede ani představit realitní makléřka a fotografka Bohuslava Mayová. „Fontána je pro mě osobně srdcem našeho lázeňského města. Vždy se těším na období, kdy u ní mohu stát a dívat se, jak se v ní voda třpytí při doprovodu krásných písní. Mám toto místo spojené s láskou, radostí a vzpomínkami. Lásku vnímám z kolemjdoucích, kteří se často i právě u fontány políbí. Radost vidím v dětských očích, v tu chvíli nic jiného nevnímám. A když fontána hraje, vzpomínám třeba na pana Hapku. Myslím si, že by zde měly znít hlavně písně našich nezapomenutelných umělců,“ dodává.

Hlasování probíhá během února prostřednictvím mobilního rozhlasu a v anketě jsou k poslechu i ukázky jednotlivých skladeb.

Hlasovat můžete ZDE>>>