Letos je to popáté, co přehraje všechny skladby od A po H podle harmonogramu. „Symbolicky si tak budou moci návštěvníci kolonády poslechnout všechny hudební klenoty, které zpívající fontána ukrývá, což bude úžasný zážitek. Pojďme si je všechny osvěžit. A: Petr Hapka: Hudba pro fontánu, B: Karel Zich: Vzpomínka na Mariánské Lázně, C: Vangelis: Dobytí ráje 1492 – Conquest of Paradise, D: Karel Gott: Být stále mlád, Srdce nehasnou, E: Andrea Bocelli: Vivo per lei Romanza, F: Giuseppe Verdi: Nabucco – Chorus of Herbew Slaves „Va, pensiero“, G: Ludwig van Beethoven: 5. C-moll Osudová, H: E. Morricone: Tenkrát na Západě," sděluje PR manažerka KIS destinační agentury Mariánské Lázně Elena Sorokina.