Mládě čápa, které před zhruba měsícem vypadlo z hnízda v Chebu a je v péči Stanice pro záchranu živočichů Soos u Františkových Lázních, dostalo jméno Chebáček a už i protézu z 3D tiskárny.

Před zhruba měsícem dostala Stanice pro záchranu živočichů Soos hlášení, že spadlo jedno z mláďat známé skupinky Chebských čápů. Mládě čápa dostalo jméno Chebáček. Ukázalo se, že mládě nezvládlo svůj první let. | Foto: Arnošt Moucha

„Zavolala mi paní Monika Dohnalová, která je správcem skupiny Chebští čápi, že mladě spadlo z chebského komína. Na hnízdě je totiž umístěná webová kamera, tak bylo snadné situaci zachytit. Čekali jsme na okamžik, kdy jsme mohli zasáhnout, protože jsme věděli, že Chebáčkovi chybí kousek stojáku. Stalo se tak pravděpodobně kvůli zaškrcení vlascem. Přinesl jej samotný otec čáp na vylepšení hnízda. Zřejmě šlo o něco, co člověk pohodil ve volné přírodě. Tato vychytávka se bohužel nepotkala s účinkem. Hnízdo je dost nepřístupné, proto se tam špatně leze. Vlastně tam není ani vhodné lézt, protože by se sourozenci zraněného čápa mohli polekat a seskákali by z hnízda ještě ve chvíli, kdy by na samotný let nebyli připravení, a to jsme samozřejmě nemohli dopustit. Zkrátka by si dali na čumec. Vloni jsme tady měli dva takové kaskadéry,“ říká správce Národní přírodní rezervace Soos Zdeněk Soukup