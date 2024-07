Dlouhé roky kritizovaný stav domu na Masarykově náměstí by se měl radikálně změnit k lepšímu. Díky rozsáhlé rekonstrukci zde najde zázemí městská knihovna a bude zde možné posedět i nad šálkem kávy.

O záchraně dominantní stavby na Masarykově náměstí v Hranicích se začalo diskutovat už v roce 2014, kdy tehdejší vedení radnice odkoupilo opuštěný a chátrající dům. Hlavním záměrem bylo stavbu zachránit a jednalo se také o tom, že by zde mohlo být nové sídlo Městského úřadu Hranice.

V roce 2018 se od tohoto záměru ustoupilo. „Nový způsob využití jsme hledali především proto, že stávající prostory radnice jsou vyhovující a museli bychom pak hledat možnosti využití pro současný městský úřad. Začali jsme se vážně zabývat myšlenkou, že na Masarykovo náměstí přesuneme knihovnu, kde bychom sdružili služby půjčovny knih, kavárny, infocentra, výstavních ploch a malého muzea,“ vysvětluje starosta Hranic Daniel Mašlár.

V projektu je také počítáno s výstavbou turistického ubytování či bytu ve třetím patře budovy. Studii zpracoval Petr Kostner. Městu se podařilo získat dotaci z Ministerstva kultury České republiky pro kreativní centra. Hranický představitel dodává: „Děláme výběrové řízení na zhotovitele stavby. V podmínkách dotace je, že smlouvu musíme mít podepsanou do srpna letošního roku a do konce listopadu roku 2025 musí být vše hotovo. Jsme rozhodnuti budovat i bez dotace, ale při rozpočtu 30 milionů korun by nám dotace 15 milionů velmi pomohla.“

Vedení radnice si od využití budovy slibuje především oživení celého náměstí a fungování prostor jako místa setkávání.