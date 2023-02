K prvnímu případu spolupráce s německými záchranáři došlo letos 24. ledna, kdy v 17.30 hodin dostala Horská služba v krušnohorské Bublavě na německý pager výzvu o ztraceném pěším turistovi na lesní cestě Schwerdtweg. Jenomže ani takové upřesnění lokality bohužel Horské službě nestačilo. "V této oblasti jsou totiž v okruhu pěti kilometrů tři lesní cesty stejného názvu. Museli jsme samozřejmě prohledat všechny. Po dohodě se němečtí kolegové vydali pátrat na dvě trasy dále od česko-německé hranice a my jsme se na plně vybaveném skútru se saněmi vydali projet třetí cestu nejblíže k nám, která vlastně hranici kopíruje," popisuje záchranář Milan Šulák. Pomoc si nakonec turista zavolal sám. Našli ho záchranáři z německého Bergwachtu během půl hodiny na jedné Němci prohledávaných tras.

V sobotu 28. ledna v půl osmé večer pak přišla záchranářům výzva o zraněném běžkaři na německé běžkařské hřebenovce Kammloipe, která se nachází napůl cesty mezi Bublavou a Mühleithenem. "Okamžitě jsme se vydali jak my, tak němečtí kolegové na místo. Běžkař měl zlomenou pažní kost a zraněné koleno. Společně jsme raněného běžkaře ošetřili, zafixovali mu koleno i zlomenou ruku a němečtí kolegové ho na vyhřívaných saních dopravili do Mühleithenu, kde už čekala sanitka, která ho odvezla k dalšímu ošetření. My jsme je doprovázeli," vypráví Milan Šulák z Bublavy, který byl opět u zásahu. "V Krušných horách je přeshraniční spolupráce na velmi vysoké úrovni. Na stanici Bublava máme dokonce německý pager, kdy jsme schopni přijmout i jejich výzvy a pak společně komunikovat o případném nasazení našich kluků. Je to perfektní, vždy si vycházíme vstříc a posouvá to naši spolupráci zase o stupeň výš," chválí spolupráci náčelník Miroslav Račko.

K dalšímu vážnému úrazu vyjížděli záchranáři ve čtvrtek 2. února. Německý lyžař se zranil při pádu na Lázeňské sjezdovce na Klínovci, velmi silně krvácel a zůstal v bezvědomí. Akce přitom netrvala podle náčelníka Horské služby od příjezdu záchranářů na místo až po následné předání do lékařské péče německým kolegům ani 30 minut. „Jednalo se o zásah, který vzhledem k masivnímu krvácení vyžadoval opravdu velmi rychlé jednání,“ říká záchranář Jan Šimeček. Hlášení o úrazu dostala Horská služba ve zmíněný den dopoledne. Německý 55letý lyžař po pádu na lyžích zůstal ležet v bezvědomí. "Duchapřítomní čeští lyžaři, kteří pád viděli, okamžitě zavolali pomoc. Z prvních informací po telefonu od turistů nebylo zcela jasné, co se stalo. Jasné bylo, že je muž v bezvědomí a že silně krvácí,“ popisuje první zprávy Jan Šimeček z Horské služby. Na místo ihned vyrazili "horoslužebníci" na sněžném skútru se saněmi. "Po prvotním ohledání raněného, který se před příjezdem Horské služby z bezvědomí probral, diagnostikovali kolegové, že má zlomenou spodní čelist a masivní krvácení z úst. V průběhu zastavování krvácení se spojili s německými kolegy na dispečinku Chemnitz, informovali je o situaci a vzhledem k velké krevní ztrátě muže se dohodli na transportu do německé nemocnice vrtulníkem," dodává náčelník Račko.