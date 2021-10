Základní umělecká škola Járy Cimrmana ve Františkových Lázních si připomíná 50. výročí vzniku. Oslaví je se společnosti Akord Kvint Luby.

Základní umělecká škola Járy Cimrmana ve Františkových Lázních. | Foto: Václava Simeonová st.

„Základní umělecká škola má padesát let a třicet let oslaví společnost Akord Kvint z Lubů, která vyrábí smyčcové nástroje. Takže máme něco společného. Přišli s nápadem, že bychom mohli uspořádat celostátní soutěž pro smyčcové nástroje, to znamená pro housle, violu a violoncello a kontrabas,“ říká ředitelka základní umělecké školy Miroslava Pešková.