Zuška přijde na skoro čtyřicet milionů korun

Aš - Přístavba s novým vchodem, polootevřené atrium a zbrusu nové učebny.

Přístavba s novým vchodem, polootevřené atrium a zbrusu nové učebny. Tak budou vypadat nové prostory Základní umělecké školy v Aši. Ta vzniká v prostorách Kulturního centra LaRitma nedaleko ašské radnice.Foto: Deník / Buriánek Jan

Tak budou vypadat nové prostory Základní umělecké školy v Aši. Ta vzniká v prostorách Kulturního centra LaRitma nedaleko ašské radnice. Zatímco jedna část budovy už je několik let opravená, druhá, do které se přestěhuje právě zmíněná zuška, se postupně dokončuje. Celkové náklady dosáhnou 39 milionů korun bez DPH. A úplně hotovo bude příští rok v květnu. U budovy vzniknou i lavičky a chodníky. Dominantou umělecké školy budou čtyři ocelové vyhlídky, propojené s okolním terénem lávkami.

„Jedná se o finančně nejnáročnější stavební akci v letošním roce, která ovlivní rozpočet města i v roce příštím. Na jejím konci bude kompletně zrekonstruovaný objekt sestávající ze dvou budov v Kostelní ulici a upravené okolí. Objekt je nyní zázemím pro příspěvkovou organizaci KC LaRitma, zajišťující nabídku kultury pro občany města. Po rekonstrukci zbývající části poskytne útočiště také pro naši základní uměleckou školu,“ potvrdil informaci ašský mluvčí Milan Vrbata.

V komplexu kulturního centra se upravuje budova situovaná blíže k radnici. Základní umělecká škola zde obsadí všechna podlaží. Svažité okolí centra bude upraveno schodišti, sítí chodníčků, veřejným osvětlením a opěrnými zdmi. V místě budou vztyčeny čtyři ocelové věže, propojené s terénem úzkými lávkami, v obdobném provedení jako už stojící únikové schodiště, tedy s opláštěním z ocelových tenkostěnných profilů.

„Přemístěním získá škola nejen nové, moderní zázemí, ´šité na míru´ jejím potřebám. Vyřeší se také neustále se zhoršující možnosti parkování v blízkosti současného sídla. Zaměstnanci školy i veřejnost budou moci využívat jednak parkoviště u radnice, ale také parkovací místa na Goethově náměstí či u Hedvábnické ulice,“ podotkl mluvčí Milan Vrbata.

Součástí rekonstrukce byly samozřejmě i nezbytné demoliční práce, stejně jako zpevnění podlah v místech, kde to bylo potřeba, dělníci tu postavili příčky, namontovali sádrokartony a rozvody elektrické sítě.

„Během rekonstrukce jsme spolupracovali s učiteli ze školy, kteří nám řekli své představy o tom, co by v té nové nemělo chybět, aby výuka žáků byla co nejefektivnější. Tím, že se v sousední budově nachází několik hudebních sálů, je budou moci v budoucnu využít i žáci, kteří tam budou moci odehrát například svůj koncert a přitom neopustí budovu,“ poznamenal ašský starosta Dalibor Blažek.