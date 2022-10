"O zahradu se starám téměř čtyřicet let. Mezi mými ovocnými stromy nechybí jablka, hrušky, švestky. Míval jsem i třešně, ale ty jsem vykácel, protože jsem starý na tom, abych po nich lezl," směje se pěstitel. Odrůda jablek, se kterou uspěl na festivalu, se jmenuje Rosana.

"Vyzkoušel jsem ohromné množství odrůd. Když jsem viděl, že se některým druhům nedaří nebo nebyly tak dobré, tak jsem je okamžitě vyhodil a zkoušel jiné. Některé odrůdy zase po sklizni za měsíc ve sklepě shnily. Takové jabloně jsem také nechtěl. Tak jsem se postupně dopracoval k tomu co mám nyní na zahradě, co mi rodí, s čím jsem spokojený. Odrůda jablek Rosana, se kterou jsem uspěl, vydrží ve sklepě do března, pozdní odrůdy dokonce až do dubna," konstatuje Krůček.

Orient Express se stal atrakcí, fanoušci fotili stevardy i nahlíželi do vagonů

A kde končí jeho úroda? "Něco prodám, něco se sní, rozdám kamarádům, rodině, něco jde na mošt. Zužitkuje se všechna úroda," dodává Jaroslav Krůček z Hamrníků u Mariánských Lázní.

Lázeňský festival pořádal Karlovarský kraj společně se správou Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, městem Mariánské Lázně a Českým zahrádkářským svazem.

„Historicky zajímavých odrůd jablek a dalšího ovoce v naší zemi ubývá, proto jsme rádi obyvatele z našeho kraje i ostatní návštěvníky seznámili s tím, co se zde původně pěstovalo," uvedl krajský radní Karel Jakobec, který byl na festivalu přítomen. Lidé se zúčastnili soutěže o nejkrásnější jablko z výpěstků zahrádkářů. Děti vyhrávaly drobné ceny za nejhezčí obrázek ovocného stromu. Nechyběla hudební vystoupení či slavnostní salva ostrostřelců.