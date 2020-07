Koronavirová krize trh s realitami v Karlovarském kraji příliš nepoznamenala.

Chalupa - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Trh s realitami zatím koronavirová krize příliš nepoznamenala. Tvrdí to podobně jako jeho další kolegové, kteří obchodují s nemovitostmi, majitel tradiční realitní kanceláře Loyd Reality Jiří Brož. Potenciálním prodejcům radí, aby zadali prodej co nejdříve. „Kupci zatím pořád jsou. V tuto chvíli ale není opravdu na co čekat,“upozorňuje. Situace by se mohla změnit a zájemců by už nemuselo být tolik.