Kočka stočená do klubíčka

Divoké kočky spí pevně stočené do klubíčka, aby uchovaly tělesné teplo - a navíc tak pro predátory představují menší terč. Proto je tato poloha u koček nejběžnější; mají ji v sobě hluboce zakódovanou.

Pokud si při spánku navíc zakrývají tlapkou oči, mohou tím dávat najevo: "Teď mě neruš, chci hluboce spát," řekla doktorka Lori Tellerová z fakulty veterinární medicíny Texaské univerzity.

Napůl zavřené oči

Spaní s přivřenýma očima je také známé jako spánek jedné mozkové hemisféry, lidově "spaní na jedno oko", kdy půlka kočičího mozku usne a druhá polovina zůstane vzhůru. "Když se kočka snaží spát s napůl otevřenýma očima, nutí ji k tomu její predátorský instinkt, který ji nabádá, že musí být neustále ve střehu, aby mohla reagovat na hrozby," řekla Harrisová.

Bochník chleba

Při této poloze kočka sedí s předními tlapkami skrčenými pod tělem, a přitom spí. To podle Harrisové může znamenat, že ačkoli se v přítomnosti svého páníčka cítí dost dobře na to, aby usnula, pořád v sobě má jistou úzkost, která ji nutí zůstat v poloze, z níž může kdykoli rychle vystartovat do akce.

Spaní na boku

Harrisonová věří, že kočky, které rády spí na boku, jsou uvolněné a ve svém domácím prostředí se cítí klidné. "Kočka spící na boku se cítí bezpečně. Věří svému páníčkovi, že ji ochrání," dodala.

Břichem nahoru

Kočka spící na zádech břichem nahoru je sama o sobě na pohled k popukání. A navíc je to mimořádně pozitivní poloha, kterou svému páníčkovi vyjadřuje naprostou důvěru. Ukazuje tím, že se ve svém prostředí cítí velmi bezpečně a šťastně, takže se nebojí odkrýt ve spánku svou nejzranitelnější část těla.

Roztažená na břiše

Stejně uvolněnou a relaxovanou pózou při spánku je, když si kočka lehne na břicho a všechny čtyři tlapky roztáhne do stran.

V takovou chvíli se cítí velmi pohodlně, ničím neohrožovaná.

Kočka spící na hraně

Kočka, která spí na nějaké hraně - například na opěradle křesla či pohovky, na zábradlí balkónu nebo schodiště, se může snažit schovat do bezpečí třeba před jiným mazlíčkem. Kočky obecně rády leží na vyvýšených úzkých, dlouhých místech, odkud mohou pozorovat, co se děje kolem.