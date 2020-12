Ticho v lesích na Prostějovsku. Mizí bažant, koroptve nejsou, zajíců málo. Proč?

Šéf regionálních myslivců Jiří Procházka stojí v čele Okresního mysliveckého spolku Prostějov již čtrnáct let. Jak se podepisuje současná pandemie na fungování organizace, která kontroluje stavy zvěře nebo lesů? Co trápí myslivce a přírodu celkově? O tom by mohl Jiří Procházka, který se myslivosti věnuje celý život vyprávět hodiny.

Bažant. Ilustrační foto | Foto: pixabay.com/