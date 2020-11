Jak moc škodí vlk? Odpověď nabídnou pevná data

Nekončící debatu o tom, zda vlk patří jako přirozený predátor zpátky do přírody, nebo je to nebezpečná šelma, která nemá v dnešních podmínkách zemědělství co dělat, podpoří pevná data. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky ohlásila, že bude každý měsíc pravidelně zveřejňovat data o napadení hospodářských zvířat vlkem.

Vlci zahubili deset daňků v Bernarticích | Video: Deník/Jan Braun