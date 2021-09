Začátkem slunného září jsme vyrazili na prodloužený víkend do Poděbrad, úžasného městečka ležícího v Polabské nížině asi 50 km východně od Prahy. Uhličité lázně zde léčí pacienty s nemocí srdce, cukrovkou a pohybovým ústrojím již od roku 1908. A právě oni zde stejně jako další turisté uvidí mnoho zajímavostí a hezkých míst. Zkrátka zde rozhodně nepřijdou ani gurmáni.

Návštěvníka láká především kolonáda s obrovským množství krásným květin a fontánami. Mnohé jistě zaujme zdejší technická novinka v podobě několika automatických sekaček, které přes noc zůstávají zaparkované u záhonů a od rána pak samy postupně objíždějí rozsáhlý trávník a udržují ho. Milovníci seriálu Ordinace v Růžové zahradě zde mohou narazit na dům, který se v seriálu častokrát objevil. Květinové hodiny ukazují přesný čas a malý, možná trošku kýčovitý, ale přesto velmi oblíbený trpaslík odbíjí svým kladívkem každou čtvrthodinu a poutá velkou pozornost zejména dětí. Ve městě je několik pramenů, návštěvník zde rozhodně žízní neumře, pokud nemá svůj vlastní hrníček nebo kelímek, není problém si zde nějaký zakoupit. A ve zdejších cukrárnách je radost se zastavit ať už na snídani či odpolední kávu.

Příjemná procházka je podél Labe. Zdejší Zámecké a Labské nábřeží nabídne nejen uklidňující pohled na řeku, ale také několik možných spočinutí ve zdejších restauracích, které nabízejí vynikajícího jídla, několik druhů piva i luxusní drinky. Veze zde zároveň cyklotrasa, takže je třeba dávat pozor na sportovce na kolech, zde velmi oblíbených koloběžkách a inline bruslích. V létě je navíc možno svézt se výletní lodí třeba až k Nymburku nebo na druhou na soutok Labe s Cidlinou, kde Vás čeká stánek nabízející grilované rybí speciality a opět několik druhů piva.

Nedaleko kolonády je již druhým rokem také ruské kolo lákající turisty k prohlídce města z ptačí perspektivy. V noci pak společně s osvícenými fontánami vytváří zajímavou kulisu setmělého parku. A právě i po setmění to ve městečku žije. V jedné z mnoha restauračních zahrádek to přes víkend rozjíždí "Elvis Presley" se svojí karaoke show. K umění to má daleko stejně jako jeho hudební sluch, výslovnost nebudu komentovat, ale je to prostě show, která se lidem líbí a tak teče pivo, víno a drinky proudem, Elvis dává jednu "pecku" za druhou a prostor před sousedícími restauracemi se plní vlnícími se pacienty a turisty. Nejde tomu odolat, vlnila jsem se též.

Monika Šavlová